Saat verildi! İstanbul Valiliğinden uyarı

İstanbul Valiliği, kentte akşam saatlerinde etkili olması beklenen yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, akşam saatlerinden itibaren beklenen yağışların, yarın yerel kuvvetli olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Yağışın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 22°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 23°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 20°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 23°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

BURDUR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kaynak: AA

