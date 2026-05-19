Saatlerce peşinden koştular: Kurbanlık dana ilçeyi birbirine kattı

İnebolu ilçesi İkiçay mevkiinde kurulan kurban pazarında bulunan bir dana, sahibinin elinden kaçarak pazardan uzaklaştı. Şehit Rahmi Yılmazer Caddesi üzerinden ilçe merkezine doğru koşan kurbanlık dana, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Cadde üzerinde kendisini yakalamaya çalışan vatandaşlara da saldıran dana, ilçede hareketliliğe neden oldu. Otobüs Terminali’ne kadar kaçan hayvan, burada ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldı. Kurbanlık dana, veteriner hekimin yaptığı sakinleştirici iğnenin ardından etkisiz hale getirildi. Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla yeniden kurban pazarına getirilen dana, sahibine teslim edildi.



