Saatli bomba paylaşımı kafaları karıştırmıştı! Melih Gökçek'i oğlu böyle savundu: "Toplantıya hazırlanıyorum, babam onu kast etti"

Dün ABB'ye düzenlenen operasyondan saatler önce Melih Gökçek'in yaptığı paylaşım kafaları karıştırmıştı. Oğlu Osman Gökçek babasını savunurken bir toplantıya hazırlandığını açıkladı.

Hazar Gönüllü

ABB'ye yönelik operasyon düne damga vurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, ABB'nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

MELİH GÖKÇEK'İN SAATLİ BOMBALI PAYLAŞIMI

Operasyonla ilgili en çok konuşulanlardan biri de Melih Gökçek'in operasyondan saatler önce yaptığı paylaşımdı. Paylaşımına saatli bomba ve geri sayım ekleyip "Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara'da milyarlık vurgun patlıyor" ekleyen Gökçek hakkında akıllara "Operasyonunu önceden mi haber verdi?" sorusu gelmişti.

OĞLU GÖKÇEK'TEN AÇIKLAMA: "BABAM BU TOPLANTIYI KAST ETTİ"

Gökçek'in gündem olan paylaşımıyla ilgili oğlu Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten de bir açıklama geldi. Gazeteci Nevşin Mengü'ye konuşan Osman Gökçek 6 Ekim'de Ankara Belediyesinde yolsuzluk iddiaları ile ilgili kapsamlı bir basın toplantısı yapacağını, bu toplantıya hazırlık yaptığını, bu konuyu babası Melih Gökçek ile konuştuğunu, babasının da bu toplantıyı kast ederek, merak uyandırmak için paylaşım yaptığını söyledi.

Gökçek, operasyondan hiçbir şekilde haberlerinin olmadığını da ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Osman Gökçek Ankara Büyükşehir Belediyesi ABB
