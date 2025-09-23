'Bombalı' paylaşımdan saatler sonra operasyon! Akıllara aynı soru geldi: Melih Gökçek ABB operasyonunu önceden mi haber verdi?

Türkiye bugüne de operasyon haberiyle uyandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ABB'ye yönelik yürütülen soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı. İddialar ise ABB tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği yönünde.

GERİ SAYIM, BOMBA... "HAZIR MISIN ANKARA?"

Eski ABB Başkan Melih Gökçek gece yarısı ilginç bir paylaşıma imza attı. Paylaşımında pimi çekilmiş bir bomba ve 30 saniyelik geri sayıma yer veren Gökçek "Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara'da milyarlık vurgun patlıyor" ifadelerini kullandı.

SAATLER ÖNCESİNDEN HABER Mİ VERDİ?

Sabah operasyonun gerçekleşmesinin ardından Gökçek'in bu paylaşımı "Operasyonu önceden haber mi verdi?" sorusunu akıllara getirdi.

GÖKÇEK'TEN YENİ AÇIKLAMA

Ancak Gökçek paylaşımının bu operasyonla ilgisi olmadığını belirten bir açıklama daha yaparak şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir'de konser vurgunları ile operasyon yapılmış. Yapılması son derece doğal. Bu olayın dün attığım tweetle ilgisi yok. O vurgun milyarlık vurgun. Duyduğunuzda dudaklarınız uçuklayacak. Skandalın patlamasına az kaldı."

CHP'Lİ BAŞARIR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

ABB'ye yönelik operasyonla Gökçek'in paylaşımını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da sert tepki gösterdi. Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Başarı şunları söyledi:

"ANKARA'YI PARSEL PARSEL BÖLÜP DAĞITAN MELİH GÖKÇEK 7 SAAT ÖNCE SORUŞTURMA HABERİNİ VERİYOR"

"Gece saat 02:00. 20 yıl Ankara'yı yöneten, Ankara'yı parsel parsel bölüp dağıtan, her türlü kirli iddiaya cevap vermeyen Melih Gökçek 7 saat önce soruşturma haberini veriyor. Bakın utanmadan, sıkılmadan biz Ankara Belediyesi'de yapılan soruşturmayı şu adamdan, şu tweett’ten öğreniyoruz. Bu olacak şey mi?

"MELİH GÖKÇEK’İN MAL VARLIĞINI, AİLESİNİN MAL VARLIĞINI NİYE SORUŞTURMUYORSUNUZ?"

O kadar çok Sayıştay raporu, o kadar çok müfettiş raporu, o kadar çok şikayet var ki... Her şeyi geçtim, yahu Meclis Başkanlığı yapmış Bülent Arınç'ın net ifadesi var bununla ilgili. Peki tek bir soruşturma var mı? Herhangi bir çalışanı, bir güvenlik görevlisiyle ilgili bir soruşturma var mı? Yok.

Ben o savcılara sorarım. Melih Gökçek'i niye almıyorsunuz? Niye soruşturmuyorsunuz? Melih Gökçek’in mal varlığını, ailesinin mal varlığını, o Beyaz TV'yi niye soruşturmuyorsunuz? Bu Melih Gökçek denen adam 84'te Çocuk Esirgeme Kurumunda genel müdürken... Ki çocuklar niye böyle bir adama teslim edilir, ayrı bir tartışma konusu. O günden bugüne kadar siyasetle uğraşıyor. Mal varlığının, oğlunun, kendisinin oturduğu evin hesabını verebiliyor mu? Yok.

"BU SORUŞTURMALARIN AHLAKİ BOYUTU MELİH GÖKÇEK'TİR"

İşte bu soruşturmaların ahlaki boyutu Melih Gökçek'tir. 86 milyona söylüyorum. Bu soruşturmaların ahlaki boyutu, sınırı, çerçevesi Melih Gökçek'tir. Bir Melih Gökçek'in yaşantısına, mal varlığına baksınlar, bir Mansur Yavaş'ın baksınlar. Halk karar verir. Utanın ya, böyle bir soruşturma yapılıyor. En şaibeli belediye başkanlığı yapmış kişi bunun haberini 7 saat önce Twitter’dan bir müjde gibi veriyor.

Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Bu durumdan hiç sıkılmıyor musunuz? Siz Melih Gökçek'in oğlunu yaşantısını gördükçe ‘Ya biz neyi soruşturuyoruz kardeşim? Şunlara bak’ demiyor musun?"

CHP'Lİ TANAL: "SORUŞTURMA GİZLİLİĞİ AYAKLAR ALTINDA"

Gökçek'in paylaşımına tepki gösteren isimlerden biri de CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal oldu. Tanal, "Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında son dakika haberiyle kamuoyuna yansıyan soruşturma daha resmi kaynaklar açıklama yapmadan 8 saat önce Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından duyurulmuştur" dediği paylaşımında "SORUŞTURMA GİZLİLİĞİ AYAKLAR ALTINDA" diyerek tepkisini dile getirdi.

MUHARREM İNCE: "DİNOZORLARA SERVET HARCANIRKEN KAMU ZARARI OLUŞMADI MI?"

Öte yandan CHP'li Muharrem İnce de operasyona Melih Gökçek üzerinden sert çıktı. İnce, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserler için “kamu zararı” iddiasıyla soruşturma başlatılmış. Bu konuda Sayın Mansur Yavaş zaten şikayetçi olmuştu. Peki, Melih Gökçek Ankara’yı “parsel parsel” satarken kamu zararı oluşmadı mı? Ankapark’a milyarlarca lira gömülürken kamu zararı oluşmadı mı? Dinozorlara servet harcanırken kamu zararı oluşmadı mı? Ankara’ya ithal ağaçlar getirilirken kamu zararı oluşmadı mı? Kim kamunun parasını çarçur etmişse, kim kısa yoldan, milletin sırtından köşeyi dönmüşse hesabı mutlaka sorulsun. İktidara ayrı muhalefete ayrı hukuk işletmeyin! Yargıyı siyasete alet etmeyin!"