Sabah işe, akşam cezaevine! İnfaz yasası değişiyor... AK Parti hazırladı: Ceza sınırı 5 yıla çıkacak

Adalet Bakanlığı ile AK Parti grup yönetiminin üzerinde çalıştığı yeni yargı paketinde Ceza İnfaz Yasası’nda yapılacak değişikliklerle, yeni infaz modelleri hayata geçirilecek. Ceza İnfaz Yasasında yer alan konutta infaz, geceleyin infaz ve hafta sonu infaz düzenlemelerinde esnekliğe gidilmesi planlanıyor.

CEZA SINIRI 5 YILA ÇIKACAK

Mevcut kanuna göre 3 yıla kadar taksirle işlenen suçlar için verilen hapis cezalarının, evde infaz, hafta sonu infaz ve geceleyin infaz gibi yöntemlerle dışarda infazı mümkün. Ancak 3 yılın altındaki cezaların yatarı olmadığı için bu infaz yöntemlerinin uygulaması da bulunmuyor. Yeni Yargı Paketi ile konutta infaz, geceleyin infaz ve hafta sonu infaz uygulamasındaki 3 yılın altındaki cezalar, 5 yıla çıkarılacak. Böylece, cezasının bitimine 5 yılın altına kalan hükümlülerin cezaları dışarda infaz edebilecek.

DIŞARIDA İNFAZ ŞARTLARI ESNETİLECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; konutta infazdan özellikle hamile ve çocuklu kadınların yararlanması öngörülüyor. Hasta hükümlüler için de dışarıda infaz şartları esnetilecek.

HASTA HÜKÜMLÜLER İÇİN DÜZENLEME

Hapiste tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda olan yaşlı ve hasta hükümlüler, cezalarının bitimine 10 yıl kala evde infaz kolaylığından yararlanabilecek.

GÜNDÜZ İŞE AKŞAM CEZAEVİNE

‘Geceleyin infaz’ uygulamasında, basit suçlardan ceza alan hükümlüler gündüz işe gidecek, akşam cezaevine dönecek.

Hafta sonu infazda ise sadece Cumartesi-pazar günleri hapiste kalacaklar. AK Parti kaynakları, “Hafta sonu infaz dediğimiz sistemde mahkûm hafta içi çalışıyor hafta sonu iki gün cezaevinde kalıyor. Hafta sonu iki gün kaldığında bir hafta kalmış sayılıyor. Geceleyin infazda da gündüz çalışıyor, gece açık cezaevine geliyor. Firar etmesi hâlinde zaten doğrudan kapalı cezaevine dönüyor. Bu infaz türleri sadece basit suçlar bakımından mümkün. Ağır suçlar yani kasten öldürme, cinsel suçlar, terör gibi başlıkları kapsamıyor” dedi.