Sabah uyanınca baş ağrısı neden olur? Sabah baş ağrısının nedenleri

Uyku, bedenin ve zihnin yenilenmesi için gerekli olan önemli bir süreçtir. Kişiler bazı sabahlar baş ağrısıyla güne başlamaktadırlar. Bu baş ağrısı kişinin günlük yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Bu tür ağrıların altında yatan nedenler kişiden kişiye göre farklılık gösterebilmektedir. Stres, uyku düzenindeki bozukluklar ve bazı sağlık sorunları kişinin sabahları baş ağrısı ile uyanmasına sebep olabilmektedir.

Sabah baş ağrısının nedenleri nelerdir?

Kişinin sabah uyandığında hissettiği baş ağrısının sebebi pek çok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu durum uyku kalitesi, yaşam tarzı ve çevresel etkenlerle ilişkili olabilmektedir. Sabah baş ağrısının nedenleri arasında şunlar bulunmaktadır:

Uyku esnasında solunumun geçici olarak durmasına uyku apnesi adı verilmektedir. Uyku apnesi, gece boyunca sık sık uyanmaya ve oksijen seviyesinin düşmesine sebep olmaktadır. Bu da kişinin sabahları baş ağrısıyla uyanmasına yol açmaktadır.

Yeterince su içmeden uyumak sabah baş ağrılarının en sık görülen nedenleri arasında bulunmaktadır.

Uyku sırasında farkında olmadan diş sıkmak, çene kaslarında gerilmeye ve buna bağlı olarak baş ağrısına neden olmaktadır.

Sabah saatlerinde yoğunlaşan burun tıkanıklığı, baş ağrısına yol açmaktadır.

Gece geç saatte uyuma ve gece boyunca sık sık uyanmak vücudun dinlenmesini engellemektedir. Bu da sabah baş ağrısı şeklinde kendini gösterebilmektedir.

Günlük yaşamda hissedilen yüksek düzeydeki stres, uyku kalitesini etkilemektedir. Bu durum da özellikle ense ve şakak bölgesinde ağrıya sebep olmaktadır.

Gece alkol almak veya fazla miktarda kafein tüketmek, vücudun sıvı dengesini bozmaktadır. Bunun sonucunda da baş ağrısı görülebilmektedir.

Bazı kişilerde migren atakları sabah saatlerinde başlayabilmektedir. Migren atakları da baş ağrısına sebep olan faktörler arasında bulunmaktadır.

Bu sebeplerin biri veya birkaçının birleşimi, sabah baş ağrısının oluşmasına yol açabilmektedir. Bu yüzden baş ağrılarının sürekli olup olmadığı takip edilmeli ve gerekirse bir sağlık uzmanına başvurulmalıdır.

Sabah baş ağrılarını önlemek için neler yapılabilir?

Sabah uyanıldığında hissedilen baş ağrıları, kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak bu durumu önlemek için alınabilecek bazı basit önlemler bulunmaktadır. İşte bu alışkanlıklardan bazıları şu şekildedir:

Kişinin düzenli uyku alışkanlığı edinmesi gerekmektedir. Her gün aynı saatte uyuyup uyanmak, biyolojik saatin düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. Yetişkin bir kişinin günde ortalama 7-8 saat uyuması önerilmektedir.

Yatak odasının sessiz, serin ve karanlık olması kaliteli bir uyku için oldukça önemlidir. Uyurken rahat bir yastık ve ortopedik bir yatak kullanmak da baş ağrılarını azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Günlük stresi kontrol altına almak baş ağrılarının önüne geçilmesini sağlamaktadır. Bu süreçte meditasyon ve nefes egzersizleri faydalı olabilmektedir.

Vücudun susuz kalması baş ağrısına sebep olan faktörler arasında bulunmaktadır. Bu yüzden özellikle yatmadan önce ve sabah uyanınca su içmeye özen gösterilmelidir.

Akşam saatlerinde alkol almak veya fazla kafein tüketmek, uyku kalitesini düşürmekte ve sabah baş ağrısına sebep olmaktadır. Bu tür içecekler mümkünse gün içerisinde ve dozunda tüketilmelidir.

Diş gıcırdatma kaynaklı ağrılarda, diş hekimi tarafından önerilen gece plağı kullanımı etkili bir çözüm olabilmektedir.

Horlama, gece boyunca nefes kesilmesi ve sık uyanma gibi belirtiler varsa mutlaka bir uzmana başvurulması gerekmektedir. Tedavi edilmeyen uyku apnesi ciddi baş ağrılarına sebep olmaktadır.

Yine de bu basit önlemleri uygulamadan önce bir sağlık uzmanına başvurmak ve danışmak, gerekli ve önemlidir.