Şaban Sevinç ve Mete Yarar canlı yayında tartıştı! Tansiyon yükseldi: 'Nereye vuruyorsun kardeşim?'

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında açılmış çok sayıda dava ve soruşturma bulunuyor. Soruşturmaların siyasi ve hukuki boyutlarını Ekol TV'de tartışan Mete Yarar ve Şaban Sevinç arasında sinirler gerildi.

"HAKİMİN TAKDİRİ DİYORSUNUZ"

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar canlı yayında, "Böyle bir ceza yok ama kafasına esti o cezayı verdi. 7.080 lira verilen ceza ile 2 yıl 7 ay 15 gün verilen ceza aynı olmasına rağmen nasıl verildi diyorsun. Ben de sana şunu söylüyorum. İkisinin de işlendiği yer üslup kişiler, hakimin takdiri. Onlarca şey var. Hakimin takdiri diyorsunuz" diyerek sinirlendi.

"BÖYLE BİR TAKDİR OLUR MU?"

Sunucu Şaban Sevinç de "Böyle bir takdir olur mu? Takdirin de bir şeyi vardır." diyerek yanıt verdi.

"İspatlamayacağın bir olaydan hakimi töhmet altında bırakıyorsun" diyen Mete Yarar canlı yayında sesini yükseltti. Şaban Sevinç masaya vurup uzaklaşınca da sinirler gerildi.

"NEYE VURUYORSUN KARDEŞİM"

İkili arasında şöyle bir diyalog yaşandı;

M.Y.: Neye vuruyorsun kardeşim?

Ş.S.: Neye vurdum, sana mı vurdum?

M.Y.: Ben senin şeyin miyim? Ayar mı çekiyorsun bana?

Ekol TV'de yaşanalar sonrası reklam arası verildi.

Mete Yarar ve Şaban Sevinç arasında canlı yayında tartışma: "Neye vuruyorsun kardeşim?"pic.twitter.com/xT8seGiOeJ — Mynet (@mynet) March 5, 2025