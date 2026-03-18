Sabiha Gökçen’de Çanakkale ruhu gökyüzüne yansıdı: ATC, Türk Bayrağı renkleriyle aydınlatıldı

Sabiha Gökçen Havalimanının simgesi olan kule, Türk bayrağının renklerine büründü. Bu anlamlı görsel çalışma, gece boyunca havalimanına iniş-kalkış yapan uçaklardaki yolcular ve çevre sakinleri tarafından da ilgiyle takip edildi.

Günün anlam ve önemine yakışır şekilde gerçekleştirilen bu özel ışıklandırma, havalimanında bulunan yolcular ve çalışanlar tarafından büyük ilgiyle karşılanırken; milli birlik, beraberlik ve vatan sevgisi duygularını da güçlü biçimde yansıttı.

Havacılık operasyonlarındaki başarısının yanı sıra; milli ve manevi değerleri yaşatan, toplumsal farkındalık oluşturan kurumsal yaklaşımını bir kez daha ortaya koyan HEAŞ, hayata geçirdiği uygulamanın yalnızca görsel bir çalışma olmanın ötesinde; Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi’ne duyulan saygının simgesi olarak dikkat çekti.

“MİLLETİMİZİN KALBİNDE DAİMA YAŞAYACAKTIR”

HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı açıklamada; “Çanakkale’de yazılan destan; iman, cesaret ve vatan sevgisiyle bir milletin kaderini değiştirdiği eşsiz bir mücadeledir. Bu büyük zaferin 111. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Çanakkale’de doğan o sarsılmaz ruh, milletimizin hafızasında ve kalbinde daima yaşayacaktır,” ifadelerini kullandı.