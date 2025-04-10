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Sabiha Gökçen Havalimanı ilk çeyrek verileri açıklandı! Uçuş sayısı 60 bini geçti

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 2025 yılı Ocak ve Mart aylarını kapsayan ilk çeyrek verilerine göre söz konusu dönemde 10,3 milyon yolcuya hizmet ederken, toplam uçuş sayısı 60 bin 920 oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı ilk çeyrek verileri açıklandı! Uçuş sayısı 60 bini geçti

Havalimanının ocak ve mart aylarını kapsayan yolcu ve trafik sayılarına göre dış hat yolcu trafiğindeki büyüme dikkat çekti. Yılın ilk çeyreğinde dış hat yolcu sayısının 5 milyon 982 bin 312’ye ulaşırken iç hat yolcu sayısı ise 4 milyon 320 bin oldu. Söz konusu dönemde yolcu sayısındaki artış kargo uçuşlarında da görüldü.

Havalimanında 2025’in ilk çeyreğinde yaklaşık 14 bin ton kargo taşındı. 2025 yılı Mart ayı verilerine göre ise, iç hatlarda 8 bin 852 uçuş ve 1 milyon 457 bin 332 yolcu, dış hatlarda 12 bin 87 uçuş ve 1 milyon 957 bin 477 yolcu sayısına ulaşıldı. Mart ayında toplamda 20 bin 939 uçuş ile 3 milyon 414 bin 809 yolcuya hizmet verildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sabiha gökçen havaalanı
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