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  4. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda panik anlar! Kısa süreliğine uçuşlar durdu... Pilot kuleye seslendi: "Çarpmış olabilirim"

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda panik anlar! Kısa süreliğine uçuşlar durdu... Pilot kuleye seslendi: "Çarpmış olabilirim"

03.04.2025 15:59
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.04.2025 15:59
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Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçak kuşa çarptı. Pilotun, 'Küçük kuşlara çarmış olabilirim' sözleri kayıtlara yansıdı. Uçuşlar kısa süreliğine durduruldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün öğle saatlerinde görülen kuşlar uçuş trafiğinde kısa süreli aksamalara neden oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçağın pilotu kuşa çarptı.

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KISA SÜRELİĞİNE UÇUŞLAR KAPATILDI

Uçağın pilotu, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek iniş sırasında kuşa çarpmış olabileceğini ve kontrol yapılmasını istedi. Uçak saat 11.20'de sorunsuz şekilde havalimanına iniş yaparken pist, kuş kontrolü için kısa süreliğine uçuşlara kapatıldı.

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TELSİZ KONUŞMALARI KAYIT ALTINA ALINDI

Bu sürede bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yapılan kontrollerin ardından pist yeniden uçuş trafiğine açıldı. O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Pilot kuş sabiha gokcen havalimani uçuş
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