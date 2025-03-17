Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sistem arızalandı! Uzun kuyruklar oluştu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrol sisteminde yaşanan arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Yaşanan sorun nedeniyle yolcu akışında problemler meydana geldiği belirtildi. Havalimanındaki yoğunluktan görüntüler de sosyal medyadan paylaşıldı.
Görüntüler az önce Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan geldi.— Rojda Altintaş (@rojdaaltintas) March 17, 2025
Pasaport kontrol sisteminde yaşanan arıza nedeniyle yüzlerce yolcu saatlerdir bekliyor.
Havalimanında uzun kuyruklar oluştu. pic.twitter.com/5unJn4QJMP
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