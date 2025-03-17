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  4. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sistem arızalandı! Uzun kuyruklar oluştu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sistem arızalandı! Uzun kuyruklar oluştu

17.03.2025 19:21
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pasaport kontrol sistemindeki arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Yolcuların uzun süre sıra beklediği belirtildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sistem arızalandı! Uzun kuyruklar oluştu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrol sisteminde yaşanan arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Yaşanan sorun nedeniyle yolcu akışında problemler meydana geldiği belirtildi. Havalimanındaki yoğunluktan görüntüler de sosyal medyadan paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sabiha gokcen havalimani
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