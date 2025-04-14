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Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde TIR yangını! Kullanılamaz hale geldi

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Kurtköy-Pendik bağlantı yolundaki tünelin içerisinde seyir halindeki TIR'ın motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında motoru yanan TIR ve dorsesinde yüklü olan 1 TIR kupası yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde TIR yangını! Kullanılamaz hale geldi

Yangın, Sabiha Gökçen Havalimanı Kurtköy-Pendik bağlantı yolu üzerinde seyir halindeki Gholamreza M. idaresindeki TIR'ın motorunda yangın çıktı. Motordan çıkan dumanı fark ederek aracı durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

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TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Motorunda yangın çıkan TIR tamamen kullanılamaz hale gelirken, dorsede yüklü olan sıfır kilometre TIR'lardan birinin de yandığı görüldü. Yangın nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tır sabiha gökçen havaalanı
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