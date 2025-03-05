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Sabri Uzun hakkında istenen ceza belli oldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.03.2025 16:35
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Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Uzun'un 6 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sabri Uzun hakkında istenen ceza belli oldu

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Uzun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç içeren beyanlarının olduğu değerlendirilmesi üzerine re'sen soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Paylaşımının toplumun durumunu tespit mahiyetinde bir değerlendirmeden ibaret olduğunu söylediği belirtildi
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Uzun'un emniyetteki ifadesine de yer verildi. Şüphelinin ifadesinde, paylaşımda bahsettiği kişilerin yurt içi ve yurt dışında limanlardan İsrail'e konteynerlerle gönderilen yardım malzemelerini konu ettiğini, bu yükleri gönderen şirketlerin yurt içinde ve yurt dışında şahıs şirketleri olduğunu, bu şirket sahiplerinin kimler olduklarını bilmediğini, Cumhurbaşkanı'nın ithalat ve ihracat iştigalinin bulunmadığını, Cumhurbaşkanı'nı kastetmesinin söz konusu olmadığını paylaşımının toplumun durumunu tespit mahiyetinde bir değerlendirmeden ibaret olduğunu söylediği kaydedildi.

İŞTE İSTENEN CEZA...

Hazırlanan iddianamede şüpheli Sabri Uzun'un ‘Türk milletini alenen aşağılama' ve ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlarından toplamda 1 yıl 8 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan soruşturma
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