Sabun neden gözümüzü yakar? Sebebi nedir?

İnsanların gözlerinde yanma durumu, çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Göz yanması; göz yüzeyinde kuruma, tahriş ya da çeşitli enfeksiyonlar nedeni ile yaşanabilen bir durum olarak kabul edilmektedir. En çok yaşanan ve en sık rastlanan göz rahatsızlıkları belirtilerinden biri de göz yanmasıdır. Kişilerin gözlerinin yanması çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilir. Örnek olarak uzun bir süre göz kırpmadan durulursa gözlerde yanma ya da kuruma oluşabilir. Gerçekleşen bu durumun nedeni gözyaşının buharlaşması, bu duruma bağlı olarak da göz yüzeyinde kuruma yaşanmasıdır.

Televizyonu uzun süre izlemek, tablete, bilgisayara, telefon ekranına uzun süre bakmak ya da çok uzun süre aralıksız olarak kitap okumak da gözlerde yanma durumuna neden olabilmektedir.

Çok sık yaşanmasına rağmen takip edilmesi gereken, göz ardı edilmemesi tavsiye edilen bir durum olan göz yanması durumunun meydana gelme durumu, şu nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir:

Göz alerjileri

Gözlerde yorgunluk

Korneada meydana gelen enfeksiyonlar

Göz tahrişi

Göze yabancı bir madde ya da canlı girmesi

Göz kuruluğu

Kirpik dibinde meydana gelen çeşitli hastalıklar

Herhangi bir sorunun kaynağı bilinmeden nasıl çözümü de bulunamazsa göz yanması durumunun da tedavi edilebilmesi için önce hangi nedenden ötürü göz yanması yaşandığının bilinmesi ve doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Örnek olarak göz kuruluğunun göz yanmasının nedeni olduğu durumlarda; bulunulan ortamın nemlendirilmesi, buhar makinesinin kullanılması, bol sıvı tüketimi gibi bazı önlemlerin göz yanmasına iyi gelebileceği kabul edilmektedir. Göz yanması durumunun bir başka nedeni de göze sabun ya da şampuan gibi ürünlerin kaçmış olmasıdır.

Gözlere steril olmayan, yeterince temizlenmemiş olan "pH" adı verilen değerin uygun olmadığı hiçbir şey temas ettirilmemelidir. Son derece hassas olan gözleri korumak, kalıcı bazı hasarların oluşmasına engel olabilmek için çok önemlidir.

Sabun neden gözümüzü yakar? Sebebi nedir?

Duş alırken ya da yüz yıkarken gözlere sabun ya da şampuan kaçabilir. Bu durum gözlerde yanmaya neden olabilmektedir. Gözlerin verdiği bu tepkinin nedeni hassasiyetleri ile ilgilidir.

PH potansiyel hidrojen anlamına gelir ve bir çözeltinin bazik ve asidik özeliklerini belirtmek için kullanan bir ölçü birimidir. Örnek olarak pH değeri yüksek olan bir su, çok fazla oksjen tutar. Bu da daha uzun süre taze kalabileceği anlamına gelmektedir. Ancak gözlerin pH değeri yaklaşık olarak 7 şeklinde tespit edilmiştir.

Gözler, ph’ta yaşanabilecek herhangi bir değişikliğe karşı son derece hassas organlardır. Alkali maddeler için gözler çok düşük bir toleransa sahiptirler. Sabunların ise genel olarak pH değerleri 7'den fazladır ve 7.5 ile 9 arasında olur. Bu nedenle sabunların kimyasal yapıları alkali özeliktedir. Yapıları gereği gözler alkali bir maddeyi kaldıramadığı için zararlı olduğunu tespit ettiği yabancı maddeden ya da zararlı bir maddeden kurtulabilmek amacı ile sulanmaya başlar.

Sonraki süreçte kan damarları genişlemeye başlar ve gözün yüzeyine yaklaşır. Gözlerde kızarma yaşanır ve her sabun ya da şampuan pH değeri doğrultusunda göze girdiği zaman bu süreçler yaşanır. Göz yanması durumu; gözlerin kızarması, kanlanması ve yaşarması ile ilgili bir şekilde gerçekleşir. Sabunun göz yanmasına neden olması ve bu durumun açıklaması bu şekildedir.