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Saç nasıl ve neden yağlanır? Saç kaç günde yağlanır?

Hem kadın hem de erkek bireyler için sağlıklı, güçlü, parlak ve kolayca şekil alan saçlara sahip olmak son derece önemlidir. Bunun sağlanabilmesi için de saç bakımlarını aksatmamak gerekir. Eğer saçların bakımlarına yeterince önem verilmezse saçlarda uzamanın yavaşlamasından, kepek oluşumuna kadar çeşitli sorunlar gerçekleşebilir.

Saç nasıl ve neden yağlanır? Saç kaç günde yağlanır?
Ferhan Petek

Saçlarda çeşitli nedenlere bağlı olarak kepeklenme, dökülme, matlık, kuruluk, güçsüzlük, saç derisinde sivilce ya da benzeri problemler gibi çeşitli sorunlar yaşanabilir. Her bir problemin nedeni farklı olabilir. Eğer saçlar yeteri kadar ihtiyacı olan vitaminleri ve mineralleri almazsa birçok sorun yaşanabilir. Sağlıksız hale gelen saç başka sağlık problemlerinin habercisi de olabilir. Bakım saçlar için de yüz ve cilt için olduğu kadar önemli bir süreçtir. Ancak bakım için de doğru malzemelerin ve cilde ve saç yapısına uygun ürünler seçilmelidir.

Saç nasıl yağlanır? Saç kaç günde yağlanır?

Saçların yağlanması saçın kendinden çok deri kısmından kaynaklı bir durum olarak gerçekleşir. Saç derisinde yer alan ve yağ üretmek ile görevli olan bezeler çok fazla yağ üretirse saçlarda yağlanma oluşur. Bu durum sebum dengesizliği olarak da ifade edilir.

Ciltte kıl kökleri adı verilen küçük gözenekler bulunur. Kıl kökleri içlerinde yer alan saçların köklerini ve telleri çevreler. Bu kıl köklerinin çoğunluğu yağ üreten bezlere de ev sahipliği yapar. Yağ bezleri ise hem cildin hem de saçların sağlıklı ve nemli olmasını sağlar.

Farklı nedenlere bağlı olarak yağlanabilen saçlar yaklaşık olarak 2 ya da 3 gün içinde yağlanabilir. Bu süre kişinin yaşam kalitesi yaşam şekli ve saç bakım alışkanlıklarına göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Saç neden yağlanır?

Saçların yağlanması birden fazla nedene bağlı olarak yaşanabilecek bir durumdur. Stresten fazla yıkamaya birçok neden saçların yağlanmasına sebep olabilmektedir. Genel olarak saçların yağlanmasına neden olan bazı etkenler şu şekildedir:

  • Farklı ve saç tipine uygun olmayan şampuanlar ya da saç kremleri ile saç bakım ürünleri kullanmak
  • Genetik unsurlar nedeni ile ebeveynlerdeki saç yapısının çocuğa geçmesi kişilerde saç yağlanmasına neden olabilir.
  • Hormonal değişiklikler
  • Stres hem saçlarda yağlanmaya hem de süreç uzadığında saçlarda dökülmeye neden olabilir.
  • Saç derisinde yer alan yağ bezlerinin normalden çok fazla miktarda yağ üretiyor olması
  • Saçları gerekenden daha sıklıkta yıkamak
  • Saç bakım ürünü olarak kullanılan ürünlerdeki kimyasalların tepkimelerine karşılık alerjik durumlar oluşması
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