Saç nasıl ve neden yağlanır? Saç kaç günde yağlanır?

Saçlarda çeşitli nedenlere bağlı olarak kepeklenme, dökülme, matlık, kuruluk, güçsüzlük, saç derisinde sivilce ya da benzeri problemler gibi çeşitli sorunlar yaşanabilir. Her bir problemin nedeni farklı olabilir. Eğer saçlar yeteri kadar ihtiyacı olan vitaminleri ve mineralleri almazsa birçok sorun yaşanabilir. Sağlıksız hale gelen saç başka sağlık problemlerinin habercisi de olabilir. Bakım saçlar için de yüz ve cilt için olduğu kadar önemli bir süreçtir. Ancak bakım için de doğru malzemelerin ve cilde ve saç yapısına uygun ürünler seçilmelidir.

Saç nasıl yağlanır? Saç kaç günde yağlanır?

Saçların yağlanması saçın kendinden çok deri kısmından kaynaklı bir durum olarak gerçekleşir. Saç derisinde yer alan ve yağ üretmek ile görevli olan bezeler çok fazla yağ üretirse saçlarda yağlanma oluşur. Bu durum sebum dengesizliği olarak da ifade edilir.

Ciltte kıl kökleri adı verilen küçük gözenekler bulunur. Kıl kökleri içlerinde yer alan saçların köklerini ve telleri çevreler. Bu kıl köklerinin çoğunluğu yağ üreten bezlere de ev sahipliği yapar. Yağ bezleri ise hem cildin hem de saçların sağlıklı ve nemli olmasını sağlar.

Farklı nedenlere bağlı olarak yağlanabilen saçlar yaklaşık olarak 2 ya da 3 gün içinde yağlanabilir. Bu süre kişinin yaşam kalitesi yaşam şekli ve saç bakım alışkanlıklarına göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Saç neden yağlanır?

Saçların yağlanması birden fazla nedene bağlı olarak yaşanabilecek bir durumdur. Stresten fazla yıkamaya birçok neden saçların yağlanmasına sebep olabilmektedir. Genel olarak saçların yağlanmasına neden olan bazı etkenler şu şekildedir: