HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Saçlarını koparıp, tekme tokat dövdüler! Bir de kameraya gösterip güldü

İçerik devam ediyor

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda küçük yaştaki bir kız çocuğu, yaşıtları tarafından darbedildi. O anlar kayıt altına alınırken, görüntülerde kız çocuğunun saçının koparıldığı, yere düşürüldükten sonra da tekme tokat darbedildiği görüldü.

Olay Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yaşları küçük olan 4 kız çocuğu, kendi yaşıtları olan kız arkadaşlarını, kendilerine ve ailelerine küfür ettiği gerekçesiyle boş araziye buluşmaya çağırdı.

36

TARTIŞMANIN ARDINDAN DARBETTİLER

Buluşma yerine gelen kız çocuğu, burada arkadaşlarıyla bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından 3 kız çocuğu arkadaşlarını darbetmeye başladı. O anlar gruptaki diğer kız çocuğu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

132

SAÇINI KOPARARAK KAMERAYA GÜLDÜ

Görüntülerde, kız çocuklarının arkadaşlarını tokatlayıp yere düşürdükleri, yere düştükten sonra ise tekmeledikleri anlar yer alıyor. Darbedilen kız çocuğu diğer kızların ellerinden kurtulmak isterken çığlık atıyor. Darp sırasında kız çocuklarından birinin, darbettikleri arkadaşlarının saçını kopararak kameraya gösterip güldüğü anlar da görülüyor.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldıÇanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Son dakika | Ehliyet affı iddiasına son noktayı koydu! Tüm sürücüleri ilgilendiren açıklama: "Asla geri adım atmayacağız"Son dakika | Ehliyet affı iddiasına son noktayı koydu! Tüm sürücüleri ilgilendiren açıklama: "Asla geri adım atmayacağız"

Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa kavga kız çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Amedspor-Çorum FK maçında ortalık karıştı! Burak Süleyman, Amed taraftarlarıyla tartışma yaşadı

Amedspor-Çorum FK maçında ortalık karıştı! Burak Süleyman, Amed taraftarlarıyla tartışma yaşadı

Hastanelerde yeni dönem! Planlı keyfi sezaryene yasak geliyor, normal doğuma teşvik edilecek

Hastanelerde yeni dönem! Planlı keyfi sezaryene yasak geliyor, normal doğuma teşvik edilecek

1.93 promil alkollü çıktı! Savunması 'ben de devlet memuruyum' oldu

1.93 promil alkollü çıktı! Savunması 'ben de devlet memuruyum' oldu

Eski eşini benzin döküp yakmıştı! İkinci duruşma öncesi hayatını kaybetti

Eski eşini benzin döküp yakmıştı! İkinci duruşma öncesi hayatını kaybetti

Kezban Hatemi'den sert sözler! "Ne gizem kaldı ne haya"

Kezban Hatemi'den sert sözler! "Ne gizem kaldı ne haya"

Eski sevgilisinden hamile kaldı! Evde tek başına doğum yapıp bebeği çöpe attı... Kan donduran ifade

Eski sevgilisinden hamile kaldı! Evde tek başına doğum yapıp bebeği çöpe attı... Kan donduran ifade

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.