Sadece 20 günlük ömrü var... Zarar vermenin cezası 244 bin lira! Bulunduğu bölgede adeta görsel şölen yaşatıyor

Elazığ’ın Arıcak ilçesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin yüksek rakımlı bölgelerinde yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" veya "Hüzün Çiçeği" olarak bilinen ters lalelerle, ilkbaharda eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Karların erimeye başlamasıyla birlikte dağlık bölgelerde ve yüksek rakımlı köylerde yetişen ters laleler, adeta doğanın tablolarını aratmayan manzaralar oluşturuyor. Her yıl kısa süreli çiçek açan bu özel bitki, halk arasında sevdiğine kavuşamayan bir gelini simgeleyen "Ağlayan Gelin" adıyla tanınıyor. Bu çiçeklerin görsel şöleni ise yaklaşık iki hafta sürüyor.

244 BİN 315 LİRA CEZASI VAR

İlkbaharın güzellikleri arasında yer alan ters laleler, sadece doğal alanlarda değil, aynı zamanda Arıcak ilçesindeki yüksek rakımlı köylerde de bahçelere ekilerek korunuyor. Bu çabalar, ters lalelerin neslinin tükenmemesi için büyük önem taşıyor. Ters laleler sadece Elazığ’da değil, aynı zamanda Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Şırnak ve Muş gibi illerde de görülüyor. Ancak bu endemik bitki, yılın sadece 20 günü hayatta kalabilen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ters laleleri koparanlara, 244 bin 315 lira gibi yüksek bir ceza uygulanıyor.

SADECE 20 GÜN YAŞIYOR

Arıcak ilçesinin Saman Mahallesi’ndeki bahçelerinde ters lalelerin görsel şölen oluşturduğunu dile getiren Salih Bayar, "Bu çiçeğin 20 günlük ömrü var. Bu yıl bayrama denk geldiğinden dolayı çok fazla ziyaretçi yok. Bilindiği üzere nesli tükenme tehlikesi altında ve nadide bir tür olan bu çiçeğimiz koparılması, zarar verilmesi ve doğal ortamında uzaklaştırılmasının çok büyük cezai yaptırımları var. Biz ise bu nesli tükenmekte olan çiçeğimizin neslinin devam edebilmesi için tohumlarını her tarafa serpmiş olduk" dedi.

(İHA)