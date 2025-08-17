HABER

Sadece 2025 yılında 64 bin 500 hektar alan zarar gördü! Yangınlar bakın nerede başlıyormuş...

Türkiye, 2025 yazını yüksek sıcaklıklar, düşük nem ve kuvvetli rüzgârların tetiklediği yangınlarla geçiriyor. Akdeniz iklim kuşağındaki pek çok ülke gibi Türkiye de kritik bir mücadele döneminden geçiyor. Son resmi verilere göre Avrupa’nın pek çok ülkesinde yaşanan yangınlarda 440 bin hektar, Türkiye’de ise 64 bin 500 hektar alan zarar gördü. Uzmanlar, yangınlar konusundaki riskin sıcaklıkların pik yaptığı bu günlerde en üst seviyeye çıktığını belirtiyor.

Çiğdem Sevinç

Orman Genel Müdürlüğü yangınların sebeplerine ilişkin dikkat çeken paylaşımlarıyla sıklıkla vatandaşları temkinli olmaları konusunda uyarıyor. Yaz başından bu yana yaşanan yangınların önemli bir kısmının orman dışı alandan başladığına dikkat çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, şu açıklamalarda bulundu;

“1 Ocak - 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında ülkemizde 2239 orman, 2992 orman dışı alan olmak üzere toplam 5231 yangın meydana geldi. Bu rakamlar gösteriyor ki, yangınların yüzde 57’si orman dışı alanlarda başladı. Tarım arazileri, makilikler, yol kenarları, boş araziler ve kırsal yerleşimlerde çıkan bu yangınların pek çoğu, rüzgâr ve yüksek sıcaklıkla birlikte kısa sürede ormanlara sıçradı. Sonuç olarak toplam 64 bin 500 hektar alanımız büyük zarar gördü.”

ANIZ YAKMA, TEMİZLİKTE KULLANILAN ATEŞ, ŞİŞE VE CAM PARÇALARI...

Karacabey, “Orman dışı alanlarda yapılan anız yakma, tarla temizliği sırasında kullanılan ateş, dikkatsizce bırakılan şişe ve cam parçaları büyük bir tehlike. Bir kıvılcım hem ekili alanları hem ormanlarımızı yok edebilir” dedi.

Karacabey, son günlerde artan araç yangınları ve yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerinin orman yangınlarının nedenleri arasında yer aldığını belirterek, “Sıcak hava ve kuru otlar, küçücük bir kıvılcımı bile büyük bir felakete dönüştürebiliyor. Özellikle otoyol ve tali yolların kenarlarında çıkan yangınların önemli bir kısmı, sürücülerin camdan attığı izmaritlerden kaynaklanıyor. Son haftalarda araçlarda meydana gelen motor aksamı kaynaklı yangınlar da rüzgârın etkisiyle hızla yayılıp ormanlık alanlara sıçrayabiliyor. Hem izmarit atmanın hem de araç bakımını ihmal etmenin cezası var. Vatandaşlarımızdan bu konuda en yüksek hassasiyeti bekliyoruz” dedi.

Orman Genel Müdürü ayrıca, orman ve orman dışı alanlarda ateş yakılmaması, şüpheli dumanların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne hemen bildirilmesi ve yangın söndürme çalışmalarına engel olacak davranışlardan kaçınılması gerektiğini de hatırlattı.

