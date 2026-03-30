Sadece 6 dolara aldı, içinden GTA 4 prototipi çıktı

İskoçya'da bir kişi, ikinci el eşya pazarından sadece 5 sterline (Yaklaşık 6 dolar) satın aldığı eski bir Xbox 360 konsolunun içinde nadir bulunan Rockstar North yapımı Grand Theft Auto 4 (GTA 4) geliştirici kiti buldu. Oyunun daha önce hiç görülmemiş karakter modellerini ve görevlerini içeren bu prototip versiyon, oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Oyun dünyasında bazen en büyük hazineler, hiç beklenmedik yerlerde; eski bir garajda veya bir arabanın bagajında satılan ikinci el eşyaların arasında gizlenmiş olabiliyor. Birleşik Krallık'ta yaşanan son olay, tam da bu türden bir efsaneyi gerçeğe dönüştürdü.

KONSOLUN İÇİNDEN GTA 4 PROTOTİPİ ÇIKTI

TweakTown'da yer alan habere göre, İskoçya'nın Edinburgh kentindeki bir ikinci el eşya pazarından eski bir Xbox 360 konsolu satın alan kullanıcı, konsolu açtığında karşılaştığı manzaraya inanamadı. Sistemin içinde, 29 Nisan 2008'de PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya sürülen klasik Grand Theft Auto 4'ün büyük bir prototipini barındıran Rockstar North geliştirici kiti bulunuyordu.

"Janmatant" takma adını kullanan şanslı alıcı, GTAForums üzerinden yaptığı paylaşımla elde ettiği dosyaları oyun topluluğuyla paylaştı. Bu sızıntı, oyunun son sürümüne dahil edilmemiş bir ton yeni görsel varlığı, daha önce hiç görülmemiş karakter modellerini, silinmiş görevleri ve oyunun diğer teknik yönlerini ortaya çıkardı.

GELİŞTİRİCİ KİTİ (DEV KIT) NEDİR?

GTA 4 için bir geliştirici kitinin gerçekte ne olduğunu merak edenler için belirtmek gerekirse; bu sistemler, geliştiricilere konsol üzerinde çok daha derin erişim sağlayan ekstra araçlar içeren, oyunun piyasaya sürülmemiş özel bir versiyonudur.

Geliştirici kitleri (Dev Kit), bir oyunun çeşitli yönlerini test etmeleri, oyuna ince ayarlar yapmaları ve nihai sürümü iyileştirmeleri için şirket çalışanlarına verilir. Genellikle bu geliştirici kitlerinde, oyunun son haline ulaşamayan varlıkların ve dosyaların yer alması oldukça yaygın bir durumdur. Görünüşe göre 6 dolarlık bu Xbox 360'ın içinde de tam olarak bu süreçten arta kalan dosyalar yer alıyordu.

EBAY SATIŞI YASAKLANDI

Geliştirici kitinin içeriği, dosyaların kapsamlı bir listesiyle birlikte internete yüklenmiş durumda. Öte yandan konsolu şans eseri satın aldığını belirten Janmatant, bu nadir donanımı e-ticaret platformu eBay üzerinden satmaya çalıştığını açıkladı. Ancak söz konusu ilan, oyun dünyasının en korumacı şirketlerinden biri olan Take-Two ve Rockstar'ın "fikri mülkiyet" ihlali kurallarına takılarak yayından kaldırıldı.

Bu ihlal engeline rağmen, Janmatant'ın servet değerindeki bu nadir geliştirici kitini satmak için hala yeni yollar aradığı belirtiliyor.

