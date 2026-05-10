Sadece bağırsak değil beyni de etkiliyor: Gizli tehlike ağızda başlıyor!

Biruni Üniversitesi; Türkiye’den ve Avrupa’dan bilim insanlarının, siroz hastalarında ağız mikrobiyomu ile bağırsak sağlığı arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu ortaya çıkaran bir araştırma yapıldığını aktardı. Yapılan açıklamada, “Araştırmalar, siroz gibi ileri evre karaciğer hastalıklarında ağızdaki patojenik bakterilerin bağırsaklara yerleşerek hastalığın şiddetlenmesine ve komplikasyonlara yol açtığını gösteriyor” denildi.

Araştırmanın; King’s College London, University of Münster, Université Paris-Saclay, INRAE, UCL, University of Southern Denmark, European Foundation for the Study of Chronic Liver Failure ve Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Quantitative Systems Biology afiliyasyonunun da yer aldığı uluslararası bilimsel iş birliğiyle gerçekleştirildiği bildirildi.

AMONYAK ÜRETEN BAKTERİLER

Biruni Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre; araştırmacılar, özellikle ağız kökenli bazı bakteri türlerinin yüksek miktarda amonyak üretme kapasitesine sahip olduğunu belirledi. Çalışmada, bu durumun siroz hastalarında görülen hiperamonyemi ve hepatik ensefalopati gibi ciddi komplikasyonlarla bağlantılı olabileceği ifade edildi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

“Wiley tarafından yayımlanan ve mikrobiyom, metabolomik, biyoinformatik ile sistem biyolojisi alanlarında yüksek etki değerine sahip bilimsel dergiler arasında gösterilen iMeta’da yayımlanan çalışmada, ileri evre siroz hastalarının ağız ve bağırsak mikrobiyomları birlikte incelendi. Araştırmada, siroz ilerledikçe ağız kökenli bazı bakterilerin bağırsakta daha fazla görüldüğü ve bunun metabolik bozulmalarla ilişkili olabileceği saptandı.

BAĞIRSAK, KARACİĞER, BEYİN, KAS...

“Araştırmada kullanılan sistem biyolojisi ve genom ölçekli metabolik modelleme yöntemleriyle, ağızdan bağırsaklara geçen bakterilerin yalnızca bağırsak florasını değil; karaciğer, beyin ve kas metabolizmasını da etkileyebilecek biyokimyasal süreçleri değiştirebildiği ortaya kondu.

“Bilim insanları, çalışmanın sirozda mikrobiyom temelli yeni tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini ve ağız-bağırsak-karaciğer ekseninin gelecekte daha ayrıntılı araştırılması gerektiğini belirtti.”

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

