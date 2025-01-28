Sadece ekmekleri değil betonu da pişiriyor! Apartmanınızın altında fırın varsa...

Kış aylarında apartmanda yaşayanlar memnun olsa da tehlike büyük! Fırındaki en büyük sorunun yüksek ısı olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Koçak, bu yüksek ısının hem binaya hem kolonlara hem de kirişlere zarar verdiği görüşünü savunuyor.

KOLON KESMEK KADAR TEHLİKELİ!

Yüzeyindeki beton çok büyük ısı veriyor, içindeki nemi de soğutuyor. Yüksek ısı kolozyona neden oluyor. İş yeri açmak için gerekli belgeler isteniyor, fırın olduğunda yüksek ısı nasıl kontrol altına alınacak bununla ilgili belge istenmiyor maalesef...

Uzman isim, binaların altındaki fırınların en az kolon kesmek kadar tehlikeli olduğunu ifade ederken bina altındaki fırınların betonun aşınmasına neden olduğunun altını çiziyor.

Sağlam Temel ve Zemin Etüdü: Binanın temeli, zemin etüdü çalışmaları sonucunda yerin özelliklerine uygun şekilde inşa edilmelidir. Zemin etüdü, binanın duracağı yerin yapısal özelliklerini, yer altı su seviyesini ve diğer faktörleri analiz eder, bu da temel tasarımını yönlendirir. Zayıf zeminlerde özel temeller veya kazıklar kullanılabilir.

İleri Seviye Yapısal Tasarım: Binanın taşıyıcı sisteminin (kolon, kiriş, duvarlar) deprem yüklerine dayanıklı olacak şekilde tasarlanması gerekir. Bu, yapısal elemanların doğru malzemelerle, uygun ebatlarda ve bağlantılarla yapılmasını içerir. Ayrıca, binanın esnekliğini artırmak için deprem yalıtım sistemleri de kullanılabilir.

Düzenli Bakım ve Güçlendirme: Bina zamanla eskirse veya yapısal elemanlar zayıflarsa, güçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Bu, kolonların, kirişlerin, duvarların ve temelin dayanıklılığının arttırılması anlamına gelir. Ayrıca, bina içinde yer alan zayıf yapısal unsurların (örneğin, eski yapı malzemeleri veya yenilenmesi gereken sistemler) düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımlarının yapılması önemlidir.