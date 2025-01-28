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Sadece ekmekleri değil betonu da pişiriyor! Apartmanınızın altında fırın varsa...

28.01.2025 09:52
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Sadece ekmekleri değil betonu da pişiriyor! İstanbul'un birçok bölgesindeki dairelere tabut bina deniyor çünkü dokunsanız yıkılacak durumda... Binalarının altında fırın olan dairelerin yıkılma riski normal binalara göre daha yüksek! Prof. Dr. Ali Koçak - Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi, Ekol Tv'ye konuştu ve vatandaşları uyardı.

Sadece ekmekleri değil betonu da pişiriyor! Apartmanınızın altında fırın varsa...

Kış aylarında apartmanda yaşayanlar memnun olsa da tehlike büyük! Fırındaki en büyük sorunun yüksek ısı olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Koçak, bu yüksek ısının hem binaya hem kolonlara hem de kirişlere zarar verdiği görüşünü savunuyor.

KOLON KESMEK KADAR TEHLİKELİ!

Yüzeyindeki beton çok büyük ısı veriyor, içindeki nemi de soğutuyor. Yüksek ısı kolozyona neden oluyor. İş yeri açmak için gerekli belgeler isteniyor, fırın olduğunda yüksek ısı nasıl kontrol altına alınacak bununla ilgili belge istenmiyor maalesef...

Uzman isim, binaların altındaki fırınların en az kolon kesmek kadar tehlikeli olduğunu ifade ederken bina altındaki fırınların betonun aşınmasına neden olduğunun altını çiziyor.

ekolas

Sağlam Temel ve Zemin Etüdü: Binanın temeli, zemin etüdü çalışmaları sonucunda yerin özelliklerine uygun şekilde inşa edilmelidir. Zemin etüdü, binanın duracağı yerin yapısal özelliklerini, yer altı su seviyesini ve diğer faktörleri analiz eder, bu da temel tasarımını yönlendirir. Zayıf zeminlerde özel temeller veya kazıklar kullanılabilir.

İleri Seviye Yapısal Tasarım: Binanın taşıyıcı sisteminin (kolon, kiriş, duvarlar) deprem yüklerine dayanıklı olacak şekilde tasarlanması gerekir. Bu, yapısal elemanların doğru malzemelerle, uygun ebatlarda ve bağlantılarla yapılmasını içerir. Ayrıca, binanın esnekliğini artırmak için deprem yalıtım sistemleri de kullanılabilir.

Düzenli Bakım ve Güçlendirme: Bina zamanla eskirse veya yapısal elemanlar zayıflarsa, güçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Bu, kolonların, kirişlerin, duvarların ve temelin dayanıklılığının arttırılması anlamına gelir. Ayrıca, bina içinde yer alan zayıf yapısal unsurların (örneğin, eski yapı malzemeleri veya yenilenmesi gereken sistemler) düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımlarının yapılması önemlidir.

Apartmanınızda fırın var mı?

Evet, apartmanımda fırın var.
21.5% (363 oy)
Hayır, apartmanımda fırın yok.
70.3% (1185 oy)
Fırın var ama bu durumun riskli olduğunu düşünmüyorum.
6.8% (114 oy)
Fırın var ama güvenlik önlemleri alıyorum.
1.4% (23 oy)
Anahtar Kelimeler:
deprem ekmek fırın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
Odun yerine elektrikli fırınlar zorunlu olmalı. Özellikle apartmanlarda.
bu işin başında çevre şehircilik bakanlığı var. Her beş yılda bir gerekli kontroller yapılıp , uygunluk belgesi almak mecburi olmalı , bu işin takibi mühendislik fakülteleri , mimarlar odaları , ve diğer kurumlar tarafından takip edilmeli belge almayan evini satamasın kiraya veremesin.
@deniztatlida belediyeler ne güne duruyor. belediyeleri damızlık mı besliyoruz.devlet bir şekilde görev paylaşımı yapmış. yerel yönetim demiş.
Hiç bir apartmandaki dairelere asla ve asla fırınlar, sömüne, barbükü olmamalı artık olanlar geri çevrilmez hiç olmaz ise bundan sonra ölümler olmasın fakat.Kartalya daki olaydan sorumlu olan tüm herkes gereken cezayı da almalı.
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