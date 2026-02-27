HABER

Şafak Başa İSKİ Genel Müdürü görevine iade edildi

İBB'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve hakkında verilen ev hapsi kararı kaldırılan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, görevine iade edildi.

Recep Demircan

İBB'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, hakkında verilen ev hapsi kararı ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Ev hapsi kararı 210 gün sonra kaldırılmasına rağmen görevden alınma süresi uzatılan Şafak Başa hakkında yeni bir gelişme meydana geldi.

Şafak Başa İSKİ Genel Müdürü görevine iade edildi 1

GÖREVİNE İADE EDİLDİ

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa görevine iade edilmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Şafak Başa, İSKİ Genel Müdürlüğü görevini sürdürürken 26 Nisan 2025’te gözaltına alındı.

Başa hakkında mahkeme, 30 Nisan’da ev hapsi kararı verdi. Bu karar doğrultusunda Başa, tam 210 gün boyunca ev hapsinde kaldı.

Başa'nın avukatlarının konuyu Anayasa Mahkemesine (AYM) taşımasının ardından, İSKİ Genel Müdürü hakkında verilen ev hapsi kararı Kasım 2025'te kaldırıldı.

27 Şubat 2026
27 Şubat 2026

