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Safranbolu'da bayram tatili yoğunluğu devam ediyor...

Karabük’ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinin son iki gününde de yoğun bir ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. "Osmanlı'nın parmak izi", "Açık hava müzesi" ve "En iyi korunan kent" gibi ünvanlarla tanınan Safranbolu, tarihi dokusu ve benzersiz mimarisiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Safranbolu'da bayram tatili yoğunluğu devam ediyor...

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesi, bayram tatilinin son iki gününde de yoğunluk yaşamaya devam ediyor.

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"Osmanlı'nın parmak izi", "Açık hava müzesi", "En iyi korunan kent" ve "Korumanın başkenti" gibi ünvanlarla anılan Karabük'ün Safranbolu ilçesi Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin tercihi olmaya devam ediyor.

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Tarihi evleri, özgün sokakları ve otantik atmosferiyle ziyaretçilerini etkilemeye devam eden ilçede Ramazan Bayramı tatilinin son günlerinde yoğunluk sürüyor.

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Ramazan ayında sessizliğin hakim olduğu ilçede bayram ile artan yoğunluk esnafın da yüzünü güldürüyor. İncekaya Kanyonu üzerine yapılan Türkiye’nin ilk cam seyir terası da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

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Bayramın ilk 3 gününde yoğunluğun hakim olduğu turizm cazibesi cam terasta vatandaşlar orman manzaralı kanyonun keyfini çıkarıyor.

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İstanbul’dan ailesi ile birlikte günü birlik Karabük’e gelen Aziz Koç, "Kanyon ve cam teras çok güzel. Türkiye’nin başka yerlerinde olan cam teraslara da gittik ama manzarası en güzel olan burası diyebilirim" ifadelerini kullandı.

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(İHA)
Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Safranbolu UNESCO
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