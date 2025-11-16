HABER

Safranbolu'da mantar toplama dönüşü feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar topladıktan sonra dönüş yoluna geçen aileyi taşıyan cip kontrolden çıkarak taklalar attı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Sarıahmetli köyü mevkiinde meydana geldi. E. K. idaresindeki cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar attı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Safranbolu da mantar toplama dönüşü feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı 1

Kazada Sabuha (39) ve Yusuf Barut K. (7) olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü ile birlikte bulunan M.K. (65), İ.K. (30), H. K. (17), E.R. (6) A.K. (13) ve Z.K. (14) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Safranbolu Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı.

Safranbolu da mantar toplama dönüşü feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı 2

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü E. K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve İ.K.'nin de 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Cenazeler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

