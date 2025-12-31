HABER

Erzincan’da dondurucu soğuklar etkili oldu: Eksi 14 derece ölçüldü

Erzincan genelinde 30 Aralık akşamı ile 31 Aralık sabahı arasında hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerken, en düşük sıcaklık Sakaltutan Geçidi’nde eksi 14 derece olarak kaydedildi.Meteorolojik verilere göre Erzincan’da 30.12.2025 saat 18.00 ile 31.12.2025 saat 06.00 arasında dondurucu soğuklar etkili oldu.

Erzincan genelinde 30 Aralık akşamı ile 31 Aralık sabahı arasında hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerken, en düşük sıcaklık Sakaltutan Geçidi’nde eksi 14 derece olarak kaydedildi.
Meteorolojik verilere göre Erzincan’da 30.12.2025 saat 18.00 ile 31.12.2025 saat 06.00 arasında dondurucu soğuklar etkili oldu. İl genelinde birçok noktada sıcaklıklar eksi derecelere kadar düştü.
En düşük sıcaklık Erzincan Merkez Sakaltutan Geçidi’nde -14,0 derece olarak ölçülürken, Çayırlı ilçesinde -13,6 derece, Tercan’da ise -12,3 derece kaydedildi. Erzincan Merkez Dereyurt Köyü’nde sıcaklık -12,0 derece olurken, Refahiye ilçesine bağlı Yurtbaşı Köyü’nde -11,4 derece olarak ölçüldü.
Erzincan Havalimanı’nda termometreler -11,2 dereceyi, Kemah Dedeboğlu Köyü ile Tercan Kargın beldesinde ise -10,9 dereceyi gösterdi. Ergan Kayak Merkezi’nde de sıcaklık -10,6 derece olarak kayıtlara geçti.
Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger'in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

