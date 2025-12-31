Erzincan’da dondurucu soğuklar etkili oldu: Eksi 14 derece ölçüldü

Erzincan genelinde 30 Aralık akşamı ile 31 Aralık sabahı arasında hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerken, en düşük sıcaklık Sakaltutan Geçidi’nde eksi 14 derece olarak kaydedildi.

Meteorolojik verilere göre Erzincan’da 30.12.2025 saat 18.00 ile 31.12.2025 saat 06.00 arasında dondurucu soğuklar etkili oldu. İl genelinde birçok noktada sıcaklıklar eksi derecelere kadar düştü.

En düşük sıcaklık Erzincan Merkez Sakaltutan Geçidi’nde -14,0 derece olarak ölçülürken, Çayırlı ilçesinde -13,6 derece, Tercan’da ise -12,3 derece kaydedildi. Erzincan Merkez Dereyurt Köyü’nde sıcaklık -12,0 derece olurken, Refahiye ilçesine bağlı Yurtbaşı Köyü’nde -11,4 derece olarak ölçüldü.

Erzincan Havalimanı’nda termometreler -11,2 dereceyi, Kemah Dedeboğlu Köyü ile Tercan Kargın beldesinde ise -10,9 dereceyi gösterdi. Ergan Kayak Merkezi’nde de sıcaklık -10,6 derece olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.