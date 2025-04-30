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Safranbolu'da tarihi içme suyu kanalı bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir okul inşaatının temel kazısı sırasında 17’nci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen içme suyu kanalına rastlanıldı.

Safranbolu'da tarihi içme suyu kanalı bulundu

Karabük’ün Safranbolu ilçesi Yenimahalle’de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Zati Ağar İlkokulu’nun yeniden inşaatına başlandı. İnşaatın temel kazısı sırasında işçiler, tarihi olduğu düşünülen bir yapıya rastladı. Durum, Safranbolu Müze Müdürlüğü’ne bildirildi. Temel kazısı durduruldu. Yapılan incelemede bulunan tarihi yapının 17’nci yüzyıla ait bir içme suyu kanalı olduğu belirlendi. Kanalın, o dönem Safranbolu’nun tarihi konak, han ve hamamlarının su ihtiyacını karşılamak için yapıldığı öğrenildi.

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Harçsız taşla yapılan ve kemerli duvar olduğu ifade edilen içme suyu kanalının 1 metre 60 santimetre genişliğinde, 1 metre 80 santimetre yüksekliğinde olduğu belirtildi. İçinde az miktarda su bulunan kanalın 34 metre uzunluğunda olduğu ve 4 metrelik bölümünün ise göçük olduğu öğrenildi. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü ekipleri, içme suyu kanalı için tescil çalışması başlattı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu
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