Safranbolu'nun mirası: Safran... İlçeye dev yatırım! "Amacımız safranı uluslararası pazarda tanıtmak"

2021 yılında başlatılan projelerle 50 dekarlık bir alanda coğrafi işaretli Safranbolu Safranı ve lavanta üretimi için ekim alanları oluşturuldu. Bu alanın, hem tarımsal üretimi hem de ekoturizmi canlandırarak bölgeye ekonomik ve kültürel katkı sağlaması hedeflendi. Safranova projesiyle birlikte tarım ve turizmin bir araya getirildiğini ifade eden Safranbolu İlçe Tarım Müdürü Mehmet Akgül, bölgeye katma değer katmanın en büyük amaçları olduğunu dile getirdi.

ZİYARETÇİ SAYISI 5 KAT ARTTI

2022 yılında yaklaşık 8.000 olan ziyaretçi sayısı 2024 yılında 40.000’lere ulaştı. 50 okuldan 600 öğrenci proje alanında safran ve lavanta üretimi konusunda bilinçlendirildi, bu sayede bilgi birikimi gelecek nesillere aktarıldı. Hasat sezonunda binlerce kişi, Safranbolu Safranı’nın geleneksel üretim süreçlerine tanıklık etti.

Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından proje alanında kurulan AR-GE araştırma alanında, safranın üretim süreçleri akademik ve bilimsel olarak incelendi ve yeni teknikler denendi.

SAFRANBOLU'YA 10 MİLYONLUK YATIRIM

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortağı olduğu ve BAKKA tarafından da desteklenen projede saha uygulamaları Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülüyor.

"Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" ve "Markalaşma Yolunda Safran" projeleriyle yaklaşık 10 milyon TL’lik yatırım Safranbolu'ya kazandırıldığı belirtildi.

SAFRAN VE LAVANTAYA KATMA DEĞER KAZANDIRILDI

Safranova olarak, tamamen proje kapsamında yetiştirilen safran ve lavantalar işlenerek katma değerli ürünler haline getirildiği ifade edildi. Distilasyon tesisinde elde edilen doğal lavanta yağı, şişelenerek satışa sunulurken; safran sabunları, safran ve lavanta kolonyaları gibi ürünler de proje kapsamında kurulan Safranova markasının bir ürünü olarak öne çıktı.

BÖLGENİN TARIMSAL MİRASI GELECEK NESİLLERE AKTARILMAK İSTENİYOR

Safranbolu İlçe Tarım Müdürü Mehmet Akgül, Safranova projesiyle amaçlarını şu şekilde sıraladı:

"Coğrafi işaret tescilli Safranbolu Safranı’nı ve bölgenin eşsiz tarımsal mirasını gelecek nesillere aktarmaya, uluslararası pazarda tanıtmaya ve Safranbolu’yu tarım ve turizmde bir marka haline getirildi."