Sağ böbrek ağrısı neden olur? Sağ böbrek ağrısı nasıl geçer?

Hayati olarak kabul edilen organlardan biri de böbreklerdir. Böbrekler boşaltım sisteminden mineral dengesinin sağlanmasına, kan dolaşımımdan vücudun fizyolojik işleyişine dek birçok açıdan insan vücudu için son derece önemli organlardandır. Bu organlarda görülen çeşitli semptomlar basit rahatsızlıkların habercisi olabileceği gibi ciddi sağlık sorunlarının habercisi de olabilirler.

Sağ böbrek ağrısı nasıl olur?

Vücut için son derece önemli ve hayati bir organ olan böbreklerin her biri çeşitli durumlara bağlı olarak ya da genetik nedenle hastalanabilir ve işlevini yitirebilir. Akut böbrek yetmezliği, polikistik böbrek hastalığı, kronik böbrek hastalığı, böbrek taşı oluşumu gibi rahatsızlıklar böbreklerde görülen hastalıklar arasındadır.

Çeşitli belirtiler farklı böbrek hastalıklarının habercisi olabilir. Böbrek ağrısı genel olarak böbrek taşları, böbrek enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, yaralanmalar, susuzluk ya da böbrek kanseri ve benzeri nedenlere bağlı olarak görülebilen ağrı türleridir. Sağ böbrek ağrısı belirtileri genel olarak şu şekildedir:

Mide bulantısı

Kusma

Yorgunluk

Sindirim sorunları

Kasık ağrıları

Baş dönmesi

Ateş

İdrarda kan görülmesi

Çeşitli bölgelerde ağrılar

İdrara çıkarken ağrı hissi

Sağ böbrek ağrısı neden olur?

İnsan vücudunda sağ ve sol olmak üzere 2 adet böbrek bulunur ve bazen sadece birinde çeşitli hastalıklar görülebilir. Bu hastalıklar kendini sağ ya da sol böbrekte hissedilen çeşitli belirtiler ile gösterir. Belirtilerin başında ise ağrılar gelir. En yaygın nedenleri ise şunlardır:

Böbrek taşları

Az su tüketimi

Enfeksiyonlar

Kanamalar

Kistler

Kanser

Böbrek büyümesi

Sağ böbrek ağrısı, enfeksiyonlar, böbrek iltihaplanmaları ya da böbrek taşı oluşumu gibi nedenlere bağlı olarak görülebilmektedir. Zamanında müdahale edilebilmesi ve tedavi sürecinin başlatılabilmesi için ağrı hissi olduğunda vakit kaybetmeden uzaman bir doktora gidilmelidir.

Sağ böbrek ağrısı nerede olur? Sağ böbrek ağrısı bacağa vurur mu?

Böbrek ağrısı genel olarak donuk ve derin bir baskı şeklinde hissedilir. Ayrıca genel olarak sağ böbrek ağrısı yan taraflarda, karın bölgesinde ya da sırtın alt kısmında yoğun olarak hissedilen bir ağrıdır.

Genel olarak böbrek ağrısı sırtın alt kısmında, kaburgaların hemen alt kısmında hissedilir. Ağrı bazen karın boşluğuna doğu da yayılabilmektedir. Ancak sıradan sırt ağrısından çok daha yoğun ve derindir.

Sağ böbrek ağrısı nasıl geçer? Sağ böbrek ağrısına ne iyi gelir?

Sağ böbrek ağrısının hangi nedenden kaynaklı olarak hissedildiğinin doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için mutlaka uzman bir doktora muayene olunmalıdır. Doktor gerekli gördüğü tetkikleri ve tahlilleri de yaptıktan sonra doğru tanı koyulabilir. Teşhis edilebilmesi için genelde böbrek fonksiyonları incelenir ve hastanın şikayetleri dinlenir. Bu rahatsızlığa iyi geldiği bilinen durumlardan bazıları şunlardır: