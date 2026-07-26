Sağanak sonrası denizin rengi değişti

Zonguldak’ta etkili olan sağanak yağış, sahil kesiminde de etkisini gösterdi. Yağmur sularıyla birlikte derelerden ve yollardan sürüklenen toprak ile çamur, denize ulaştı. Denize karışan çamurlu su nedeniyle özellikle liman çevresi ve sahil şeridinde denizin renginin değiştiği görüldü. Kent merkezi ile Kozlu ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde geniş bir alanın kahverengi renge büründüğü gözlendi. Yağışların ardından oluşan görüntü, sahil boyunca dikkat çekti. Denize taşınan toprak ve çamurun, akıntının etkisiyle kıyı hattında geniş bir alana yayıldığı görüldü.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır