Sağanak yağış Mersin'i vurdu! Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollar kapandı

Mersin merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Mezitli ilçesinde bulunan Mezitli Deresi ile Deniz Mahallesi'ndeki Tece Deresi'nin taşmasıyla birlikte çevrede su taşkınları meydana geldi.

ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI!

Dere yatağının taşması sonucu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı sular altında kalırken, yol bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI!

Su taşkını nedeniyle dere çevresinde bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Park halindeki bazı araçlar da taşkın nedeniyle zarar gördü. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.

ARAÇLAR SELE KAPILDI!

Araçlar sele kapıldı, o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Ekiplerin, taşkından etkilenen bölgelerde olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, yağışların zaman zaman etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşları dere yatakları ve su baskını riski bulunan bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır