HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sağanak yağış Mersin'i vurdu! Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollar kapandı

İçerik devam ediyor

Mersin'de gece yarısından itibaren etkili olan şiddetli yağış, kent genelinde sel ve su taşkınlarına neden oldu. Dere yataklarının taşması sonucu bazı yollar trafiğe kapanırken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketinden korkutan görüntüler gelmeye devam ediyor.

Mersin merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Mezitli ilçesinde bulunan Mezitli Deresi ile Deniz Mahallesi'ndeki Tece Deresi'nin taşmasıyla birlikte çevrede su taşkınları meydana geldi.

Sağanak yağış Mersin i vurdu! Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollar kapandı 1

ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI!

Dere yatağının taşması sonucu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı sular altında kalırken, yol bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı.

Sağanak yağış Mersin i vurdu! Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollar kapandı 2

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI!

Su taşkını nedeniyle dere çevresinde bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Park halindeki bazı araçlar da taşkın nedeniyle zarar gördü. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.

Sağanak yağış Mersin i vurdu! Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollar kapandı 3

ARAÇLAR SELE KAPILDI!

Araçlar sele kapıldı, o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sağanak yağış Mersin i vurdu! Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollar kapandı 4

Ekiplerin, taşkından etkilenen bölgelerde olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, yağışların zaman zaman etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşları dere yatakları ve su baskını riski bulunan bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çatıdan üzerine kar kütlesi düşen kadın öldüÇatıdan üzerine kar kütlesi düşen kadın öldü
LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mersin yatak dere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.