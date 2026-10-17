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Sağanak yağışta kontrolden çıkan otomobil takla attı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Sağanak yağışta kontrolden çıkan otomobil takla attı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada yaralanan bulunmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Menteşe ilçesi Şehitlik Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç kavşak içinde ters dönerek durabildi. Kazada sürücünün araçtan kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenildi.

Sağanak yağışta kontrolden çıkan otomobil takla attı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla
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