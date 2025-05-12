Sağlık Bakanı açıkladı: Fazla kiloya karşı 81 ilde seferberlik başlayacak! Kilo sorunu olan kişiler Sağlık Merkezlerine yönlendirilecek...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "81 ilimizde eş zamanlı olarak başlattığımız program ile fazla kilolu kişiler tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek. Bu sayede, kişilere diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacak" dedi.

"HEDEFİMİZ 3 AYDA 10 MİLYON KİŞİYE ULAŞMAKTIR"

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığı için 3 ayda 10 milyon kişiye ulaşma hedefiyle yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. 81 ilimizde eş zamanlı olarak başlattığımız program ile sağlık personelimiz, vatandaşlarımızın yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştirecek. Fazla kilolu kişiler tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek. Bu sayede, kişilere diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacak" dedi.

"HEDEFİMİZ HASTALANMADAN SAĞLIĞINI KORUYAN BİR TOPLUM"

Söz konusu sürecin il sağlık müdürlükleri, ilgili kamu kurumları, Kızılay, Yeşilay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütüleceğini ifade eden Bakan Memişoğlu, "Hedefimiz, 10 Mayıs-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında 10 milyon vatandaşımıza ulaşmak. Fazla kilonun zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak. Gerek sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmaya yönelik eğitim programlarımız gerek sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik edecek saha uygulamalarımızla ‘hastalanmadan sağlığını koruyan bir toplum’ hedefi için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır