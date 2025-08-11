Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir depreminde yaralananları özel ziyaret etti...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir’de meydana gelen depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE ŞİDDETLİ DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 19.53’te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Balıkesir başta olmak üzere çevre illerde ve İstanbul’da da şiddetli şekilde hissedildi.

SAĞLIK BAKANI'NDAN YARALI VATANDAŞLARA ZİYARET

Bakan Memişoğlu Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

"RABB’İM ACİL ŞİFALAR VERSİN"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Memişoğlu, "Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Yaralılarımız ve aileleriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa sürede taburcu olmalarını temenni ediyoruz. Rabb’im acil şifalar versin" ifadelerine yer verdi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır