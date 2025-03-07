Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Ramazan’ın ilk cumasını Diyarbakır'da kıldı…

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ramazan ayının ilk cumasını Diyarbakır'da kılarak, Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi'nde dualar etti.

Bakan Memişoğlu, cami çıkışında gerçekleştirdiği açıklamada, Ramazan’ın manevi havasının tüm ülkeye barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni etti.

Diyarbakır'da bir dizi incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, cuma namazını Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi'nde kıldı.

Bakan Memişoğlu'na Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ve kurum amirleri eşlik etti.

Cuma namazı çıkısı avluda kendisi selamlayan vatandaşlar ile sohbet eden Bakan Memişoğlu, fotoğraf çekiminin ardından camiden ayrıldı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır