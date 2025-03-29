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  4. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme çabasındayız"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme çabasındayız"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık MYNET YAZARI
29.03.2025 10:15
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu resmi X hesabında yaptığı paylaşımında, "Göreve geldiğimiz günden bugüne tek bir gayemiz var. Attığımız her adımda taş üstüne taş koyarak Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme çabasındayız." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme çabasındayız"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu resmi X hesabında yaptığı paylaşımında, "Göreve geldiğimiz günden bugüne tek bir gayemiz var. Göreve geldiğimiz günden bugüne tek bir gayemiz var. Attığımız her adımda taş üstüne taş koyarak Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme çabasındayız." dedi.

Bakan Memişoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Göreve geldiğimiz günden bugüne tek bir gayemiz var. Attığımız her adımda taş üstüne taş koyarak Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme çabasındayız.

Bu maksatla kısa süre içinde;

Gerek sağlık altyapımızı gerek sağlık hizmetlerimizi güçlendirecek birçok yönetmelik değişikliğini hayata geçirdik.

Sağlık hizmetlerimizin ve sağlık tesislerimizin niteliğini artıracak kapsamlı düzenlemeler yaptık.

Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile;

9 sağlık meslek grubunda yaklaşık 420 bin sağlık çalışanı için yeni istihdam alanı oluşturuyoruz.

Sağlık hizmetlerimizi daha yaygın ve erişilebilir hâle getirecek uygulamaları mümkün kılıyoruz.

Bizler, millete hizmetin boynumuzun borcu olduğuna inanıyor; bu mesuliyetin bilinciyle canla başla çalışıyoruz.

Yeni Yönetmelik’in ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu
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