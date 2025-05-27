Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi 2025: Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi yayınladı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nereden, nasıl izlenir?

Sağlık Bakanlığı’nın 3.658 sürekli işçi alımı için kura sonuçları merakla bekleniyor. İŞKUR üzerinden tamamlanan başvuruların ardından nihai aday listesi açıklandı. Şimdi gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi yayımlandı mı?
Sağlık Bakanlığı’nın 3.658 işçi alımı için kura çekimi, noter huzurunda 27 Mayıs 2025 Salı günü Ankara’da gerçekleştirilecek. Kura sonuçları aynı gün saat 22:00 itibarıyla https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecek. Ayrıca kura çekimi, Sağlık Bakanlığı’nın resmi YouTube kanalı üzerinden 09:00-18:00 saatleri arasında canlı yayımlanacak. Kurada seçilen adaylar, belge işlemlerini tamamlayarak Kurban Bayramı sonrası görevlerine başlayacak.
Tarih: 27 Mayıs 2025 Salı
Yer: Ankara
Saat: 09:00 – 18:00
Yayın: Sağlık Bakanlığı YouTube kanalı (canlı)
Sonuçlar: Aynı gün saat 22:00’de https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinde
Başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr üzerinden alınmıştı. Kura çekimine katılacak adayların yer aldığı nihai liste de duyuruldu.
Sağlık Bakanlığı’nın 3.658 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden yayımlanan nihai aday listesi, kura çekimine katılmaya hak kazananları içeriyor. Bu liste, kazananları değil, kura çekimine katılacak adayları gösteriyor. Kurada seçilen isimler, mülakatsız olarak işe alınacak.
Nihai listeye erişim için:
Sağlık Bakanlığı’nın işçi alımı, Türkiye genelinde gerçekleştirilecek.
Alımlar şu illerde yapılacak: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.
Okuyucu Yorumları 0 yorum