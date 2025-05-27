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Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi 2025: Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi yayınladı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nereden, nasıl izlenir?

Sağlık Bakanlığı’nın 81 ilde gerçekleştireceği 3.658 sürekli işçi alımı için kura çekimi tarihi belli oldu. İŞKUR üzerinden başvuruların tamamlanmasının ardından nihai aday listesi yayımlandı. Şimdi tüm gözler, noter huzurunda Ankara’da yapılacak kura çekimine çevrildi. 27 Mayıs 2025 Salı günü canlı olarak yayımlanacak kura sonuçları ve isim listesi, aynı gün akşam saatlerinde erişime açılacak. Kura çekimi saat kaçta? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarına dair tüm detaylar haberimizde…

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi 2025: Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi yayınladı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nereden, nasıl izlenir?
Sedef Karatay

Sağlık Bakanlığı’nın 3.658 sürekli işçi alımı için kura sonuçları merakla bekleniyor. İŞKUR üzerinden tamamlanan başvuruların ardından nihai aday listesi açıklandı. Şimdi gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi yayımlandı mı?

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı’nın 3.658 işçi alımı için kura çekimi, noter huzurunda 27 Mayıs 2025 Salı günü Ankara’da gerçekleştirilecek. Kura sonuçları aynı gün saat 22:00 itibarıyla https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecek. Ayrıca kura çekimi, Sağlık Bakanlığı’nın resmi YouTube kanalı üzerinden 09:00-18:00 saatleri arasında canlı yayımlanacak. Kurada seçilen adaylar, belge işlemlerini tamamlayarak Kurban Bayramı sonrası görevlerine başlayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ DETAYLARI

Tarih: 27 Mayıs 2025 Salı

Yer: Ankara

Saat: 09:00 – 18:00

Yayın: Sağlık Bakanlığı YouTube kanalı (canlı)

Sonuçlar: Aynı gün saat 22:00’de https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinde

Başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr üzerinden alınmıştı. Kura çekimine katılacak adayların yer aldığı nihai liste de duyuruldu.

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NİHAİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU

Sağlık Bakanlığı’nın 3.658 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden yayımlanan nihai aday listesi, kura çekimine katılmaya hak kazananları içeriyor. Bu liste, kazananları değil, kura çekimine katılacak adayları gösteriyor. Kurada seçilen isimler, mülakatsız olarak işe alınacak.

Nihai listeye erişim için:

  • esube.iskur.gov.tr adresine gidin.
  • “İş Arayan” bölümünden giriş yapın.
  • “İş Başvurularım” sekmesine tıklayın.
  • Sağlık Bakanlığı başvurunuzu görüntüleyin.
  • “Nihai Aday Listesi” bağlantısına tıklayarak listeyi kontrol edin.

İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı’nın işçi alımı, Türkiye genelinde gerçekleştirilecek.

Alımlar şu illerde yapılacak: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.

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