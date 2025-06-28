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Sağlık Bakanlığı açıkladı: Erkeklerde ‘fazla kiloluluk’, kadınlarda ‘obezite’ oranı fazla

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan “İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyası, her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Kampanyanın altıncı haftasında Türkiye genelinde 4,9 milyonu aşkın kişinin boy ve kilo ölçümleri yapıldı. Elde edilen verilere göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 35’i fazla kilolu, yüzde 26’sı ise obez çıktı. Kadınlarda obezite, erkeklerde ise fazla kilolu olma oranı dikkat çekerken, bu tablo halk sağlığı açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Erkeklerde ‘fazla kiloluluk’, kadınlarda ‘obezite’ oranı fazla

Sağlık Bakanlığı’nın ülke genelinde hayata geçirdiği ‘İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa’ kampanyasının altıncı haftası sonunda Türkiye genelinde yüzde 47,1’i erkek, yüzde 52,9’u kadın olmak üzere 4 milyon 923 bin 302 kişinin boy ve kilo ölçümleri gerçekleştirildi. Ölçümler sonucunda 2 milyon 985 bin 25 kişinin vücut kitle indeksi ‘normal’ kilo aralığının üzerinde çıktı.

Ölçümü yapılan kişilerden, yaklaşık yüzde 6’sının ‘zayıf’, 33’ünün ‘normal’, yüzde 35’inin fazla kilolu ve yüzde 26’sının ‘obez’ aralığında olduğu; erkeklerde ‘fazla "kiloluluk’, kadınlarda ise ‘obezite’ oranının fazla olduğu belirlendi.

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BİR HAFTADA 1,2 MİLYON ÖLÇÜM

Kampanyanın 14-20 Haziran tarihlerini kapsayan altıncı haftasında, katılım rekoru yenilendi. 590 bin 732’si erkek, 662 bin 129’u kadın olmak üzere toplam 1 milyon 252 bin 861 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı.

SADECE YÜZDE 6,1’İ ‘ZAYIF’ ÇIKTI

Ölçümler sonucunda kampanya katılan kişilerin vücut kitle indeksi (VKİ) belirlendi. Bu verilerden hareketle yapılan analizde, kampanyaya katılan 1 milyon 252 bin 861 kişinin yüzde 6,1’inin zayıf (VKİ<18,5), yüzde 33’ünün normal (18,5VKİ<25,0), yüzde 35,2’sinin fazla kilolu (25,0VKİ<30,0) ve yüzde 25,7’sinin ise obez (30,0VKİ) sınırları içinde olduğu görüldü.

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ÜCRETSİZ BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE DANIŞMANLIĞI

Kampanyanın altıncı haftasında vücut kitle indeksi ‘normal’ kilo aralığının üzerinde hesaplanan 403 bin 500’ü kadın, 358 bin 951’i erkek olmak üzere toplam 762 bin 451 kişi; yapılan bilgilendirmeler ve kendi tercihleri doğrultusunda, ücretsiz beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti almaları için birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

ERKEKLERDE ‘FAZLA KİLOLULUK’, KADINLARDA İSE ‘OBEZİTE’ ORANI ÖNE ÇIKIYOR

Kampanyanın geride kalan altı haftasında elde edilen veriler, erkeklerdeki fazla kiloluluk oranının yüzde 40,3 ile kadınlardaki fazla kiloluluk oranı olan yüzde 30,7’ye kıyasla daha fazla olduğunu; kadınlardaki obezite oranının ise yüzde 30,7 ile erkeklerdeki obezite oranı olan yüzde 21,9’u geçtiğini ortaya koydu.

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FAZLA KİLO SORUNUNA KARŞI ORTAK MÜCADELE

Fazla kiloluluk dünyada ve Türkiye’de görülme sıklığı giderek artan, tüm toplumu etkileyen bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor.

Bu sorunla etkin şekilde mücadele etmek için toplumda farkındalık oluşturulması, sağlıklı beslenme davranışının yaygınlaştırılması ve fiziksel aktivitenin artırılması büyük önem taşıyor.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
obezite Sağlık Bakanlığı zayıflık kilo
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