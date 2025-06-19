Sağlık Bakanlığı açıkladı: Kadınlarda 'obezite' oranı fazla! Erkeklerde 'fazla kiloluluk' yükselişte

Sağlık Bakanlığı'nın, 'fazla kilolu' olmanın getirdiği riskler konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası sürüyor. Kampanyanın 7-13 Haziran tarihlerini kapsayan 5'inci haftasında, rekor katılım gerçekleşti. 441 bin 269'u erkek, 489 bin 672'si kadın olmak üzere toplam 930 bin 941 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı.

ÖLÇÜMLERİN SONUÇLARI

Ölçümler sonucunda kampanyaya katılanların yüzde 5,9’unun zayıf, yüzde 33,2'sinin normal, yüzde 35,1'inin fazla kilolu ve yüzde 25,8'inin ise obez sınırları içinde olduğu belirlendi. Vücut kitle indeksi 'normal' kilo aralığının üzerinde hesaplanan 300 bin 534'ü kadın, 266 bin 785'i erkek olmak üzere toplam 567 bin 319 kişi; yapılan bilgilendirmeler ve kendi tercihleri doğrultusunda, ücretsiz beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti almaları için birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.Kampanyanın geride kalan 5 haftasında ölçüm yapılan 3 milyon 572 bin 436 kişiden 2 milyon 221 bin 201 kişinin vücut kitle indeksi 'normal' kilo aralığının üzerinde çıktı.

KADINLARDA 'OBEZİTE' ORANI FAZLA

Ölçüm yapılanların yaklaşık yüzde 5'inin 'zayıf', yüzde 32'sinin 'normal', yüzde 35'inin fazla kilolu, yüzde 28'inin 'obez' aralığında olduğu; erkeklerde 'fazla kiloluluk', kadınlarda ise 'obezite' oranının fazla olduğu belirlendi. Elde edilen veriler, erkeklerdeki fazla kiloluluk oranının yüzde 40,5 ile kadınlardaki fazla kiloluluk oranı olan yüzde 30,6'ya kıyasla daha fazla olduğunu; kadınlardaki obezite oranının ise yüzde 31 ile erkeklerdeki obezite oranı olan yüzde 22,3'ü geçtiğini ortaya koydu.

HEDEF 10 MİLYON KİŞİYE ULAŞMAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fazla kiloluluk dünyada ve Türkiye'de görülme sıklığı giderek artan, tüm toplumu etkileyen bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. Bu sorunla etkin şekilde mücadele etmek için toplumda farkındalık oluşturulması, sağlıklı beslenme davranışının yaygınlaştırılması ve fiziksel aktivitenin artırılması büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı bu hedeflerin hayata geçirilmesinde önemli bir adım olan 'İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa' kampanyasını 10 Mayıs 2025 tarihinde başlatmıştı. Kampanya kapsamında 10 Temmuz 2025 tarihine kadar, 81 ilde 10 milyon kişinin boy-kilo ölçümlerinin yapılması hedefleniyor" denildi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır