Sağlık Bakanlığı’ndan 'sosyal medya doktorları' düzenlemesi! Suç duyurusunda bulunulacak…

Sağlık Bakanlığı, doktorların sosyal medyadan yaptıkları reklam içerikli paylaşımlara kısıtlama getirdi. Aykırı davrananlar için suç duyurusu yapılacak. Sosyal medya ve dijital platformlardaki tanıtımlarda yanıltıcı görsel kullanılmasının önüne geçilecek. Öte yandan bakanlık uluslararası sağlık turizminin tanıtım standartlarına bazı düzenlemeler getirdi. Yeni düzenlemeyle sağlık hizmetlerinin tanıtımında etik sınırların korunması hedefleniyor.

Taner Şahin

Sağlık Bakanlığı, hasta güvenliğini, hasta haklarını ve kamu sağlığını en üst düzeyde koruma hedefi doğrultusunda, sağlık hizmetleri alanındaki tanıtım ve bilgilendirme standartlarını yeniden belirledi. Özel sağlık kuruluşlarını, sağlık meslek mensuplarını ve uluslararası sağlık turizmi ile uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşlarını kapsayan yönetmelikle; sektörde şeffaf güvenli ve denetlenebilir bir tanıtım ve bilgilendirme ortamının tesis edilmesi hedeflendiği bildirildi.

TANITIMLARA YENİ STANDARTLAR GELDİ

Yönetmelik, Türkiye’nin sağlık turizmindeki küresel konumunu güçlendirmek amacıyla, uluslararası tanıtımlar için özel hükümler getirdi. Yurt dışına yönelik ayrı bir platform üzerinden yürütülmek kaydıyla, Türkçe hariç diğer resmî dillerde sponsorlu tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti yapılabilecek.

TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI PAZARDAKİ REKABET GÜCÜ ARTIRILACAK

Düzenlemeyle sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelenlerin doğru ve güvenilir bilgiyle en uygun sağlık hizmetine erişimi sağlanacak. Türkiye’de uygulama izni bulunmayan tıbbi işlem ve tedavi yöntemlerine uluslararası sağlık turizmi tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde yer verilemeyecek. Türkiye’nin uluslararası pazardaki rekabet gücü artırılırken hasta güvenliği de korunacak.

Sağlık Bakanlığı’ndan sosyal medya doktorları düzenlemesi! Suç duyurusunda bulunulacak… 1

SOSYAL MEDYA DOKTORLARINA” ÖNLEM GELİYOR

Türkiye’deki sağlık tesisleri ve hekimler, sosyal medya ve dijital platformlarda yalnızca “bilgilendirme” amacıyla paylaşım yapabilecek. Ücretli veya sponsorlu içerik paylaşımlarına ise sayfalarında yer veremeyecek. Yanıltıcı görseller, makyajlı fotoğraflar tanıtımlarda kullanılamayacak. Bir işlemin öncesi ve sonrasını gösteren görsellerin aynı teknik şartlarda ve ortamda görüntülenmesi, fotoğraflarda tarihilerin belirtilmesi zorunlu olacak.

Öte yandan yönetmelikte, aykırı davrananlar için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı da belirtildi.

TANITIMLARDA HASTANIN RIZASI ESAS ALINARAK ETİK SINIRLAR KORUNACAK

Düzenlemeye göre, hasta görselleri ancak yazılı veya elektronik onay ile Hasta Hakları Yönetmeliği’ne uygun biçimde kullanılabilecek. Hasta yorumları, memnuniyet ifadeleri veya teşekkür mesajları üzerinden tanıtım yapılamayacak. Sağlık hizmetlerinin tanıtımında etik sınırlar korunacak, hastanın rızası esas alınacak.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
