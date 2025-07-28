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Sağlık Bakanlığı'ndan yeni hamleler: 18 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak? Personel alımı ve paramedik eğitiminde yenilikler...

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla hem personel sayısını artırmaya yönelik adımlar atıyor, hem de mevcut sağlık çalışanlarının eğitim seviyelerini yükseltmeyi hedefliyor. Bu kapsamda 18 bin sözleşmeli personel alımı için ikinci etap hazırlıkları sürerken, paramedik eğitiminin lisans düzeyine çıkarılması da değerlendiriliyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni hamleler: 18 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak? Personel alımı ve paramedik eğitiminde yenilikler...

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı içerisinde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve yaygın bir şekilde sunulabilmesi için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu adımların başında, personel sayısının artırılması geliyor. Bakanlık, yılın ikinci yarısında 18 bin sözleşmeli personel alımı için hazırlıklara başladı.

Alımın hangi branşlarda ve hangi kadrolarda yapılacağına dair detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Başvuru tarihleri ve diğer önemli detaylar da Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve ilgili kamuoyu duyuruları aracılığıyla ilan edilecek.

Personel alımının yanı sıra, sağlık çalışanlarının niteliğinin artırılması da Bakanlığın öncelikleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda, özellikle acil sağlık hizmetlerinde kritik bir rol oynayan paramediklerin eğitim seviyelerinin yükseltilmesi gündemde.

Mevcut durumda ön lisans düzeyinde olan paramedik eğitiminin, lisans düzeyine çıkarılması olasılığı değerlendiriliyor. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde, paramediklerin teorik ve pratik bilgi birikimleri artırılacak, böylece acil durumlara daha etkili bir şekilde müdahale etmeleri sağlanacak. Paramedik eğitiminin lisans düzeyine çıkarılması, aynı zamanda bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlere de yeni fırsatlar sunacak.

Lisans diplomasına sahip paramedikler, daha geniş bir alanda çalışma imkanı bulabilecek ve uzmanlık alanlarında kendilerini geliştirme fırsatı elde edecekler. Bu durum, acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin artmasına önemli katkı sağlayacak.

Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmalarını yakından takip ettiği ve ilgili paydaşlarla istişare halinde olduğu belirtiliyor.

Düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz netlik kazanmış değil. Bakanlık yetkilileri, konunun tüm boyutlarının dikkatlice değerlendirildiğini ve en kısa sürede kamuoyuna bilgi verileceğini ifade ediyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
personel alımı Sağlık Bakanlığı
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