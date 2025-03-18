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Sağlık Bakanlığı'nın evde sağlık hizmetleri projesi: 2 milyon 780 bin 50 hastaya erişim...

18.03.2025 15:05
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Sağlık Bakanlığı, 2010 yılında başlatılan ve 2023’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Evde Sağlık Hizmetleri Sunumu Yönetmeliği kapsamında, 2024 yılı sonuna kadar 2 milyon 780 bin 50 hastaya evde sağlık hizmeti ulaştırarak umut oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın evde sağlık hizmetleri projesi: 2 milyon 780 bin 50 hastaya erişim...

Sağlık Bakanlığı, 2010 yılında başlatmış olduğu ve 2023 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Evde Sağlık Hizmeti Sunumu Yönetmeliği doğrultusunda, sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bireylere bulundukları ortamlarda hizmet sunmaya devam etmektedir. Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, Evde Sağlık Hizmetleri uygulaması başladığı 2010 yılından itibaren 2024 yılı sonuna kadar, toplamda 2 milyon 780 bin 50 kişiye evde sağlık hizmeti sağlanmıştır.

4 MİLYON 404 BİN 726 ZİYARET

Ayrıca, verilere göre, 2024 yılında 81 ilde bulunan 780 hastanede 6 bin 349 personel ve bin 631 ekip aracı ile hizmet sunuldu. Sisteme kayıtlı hasta sayısı ise 803 bin 963 olarak tespit edildi. Yıl boyunca ayda ortalama 138 bin 884 hastanın takibi yapıldı. Toplam da ise 4 milyon 404 bin 726 ziyaret yapıldı.

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YÖNETMELİĞE GÖRE EVDE SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANABİLENLER

Yönetmeliğe göre: "Tanısı konmuş hastalıklar sebebiyle cihaza, yatağa veya eve bağımlı olan, yaşlılığından dolayı sağlık hizmetine ulaşımda zorluk yaşayan, yaşadığı mekânda sağlık hizmeti almak isteyen 80 yaş ve üzeri tüm hastalar, sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş kronik rahatsızlığı bulunan yaşam aktiviteleri skoru yönünden tam bağımlı veya ileri derece bağımlı olarak nitelendirilen 65 yaş üstü hastalar, hastalığı sebebiyle cihaza veya eve bağımlı hastalar, palyatif bakım hizmeti almış ve tıbbi bakımının evde yapılması uygun görülen hastalar, hastaneden taburcu olurken hekimi tarafından evde sağlık hizmeti sunulması uygun görülen ve tedavi planı yapılan sürekli tıbbi bakım hizmeti alması uygun görülen hastalar ve sağlık tesisinden taburculuk sonrası otuz güne kadar (gerektiğinde hekim tarafından otuz güne kadar sürelerle uzatılabilen) tıbbi bakıma ihtiyacı olan ve hastaneden taburcu olurken hekimi tarafından süreli tıbbi bakım hizmeti alması gereken bireyler evde sağlık hizmeti kapsamında değerlendirmektedir. Belirtilen durumlara ek olarak diyabet, kalp yetmezliği, inme, kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH), alzheimer/demans, nörodejeneratif hastalıklar, terminal dönem kanser, multimorbiditeye sahip kronik hastalar, kalça/diz/omuz fraktürü sonrası tedavi ve takip yapılan hastalar ve amputasyon sebebiyle tıbbi bakım alması gereken hastalar öncelikli olarak evde sağlık hizmeti kapsamında değerlendirmeye alınmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanı sağlık
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