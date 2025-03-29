Sağlık çalışanlarına yeni düzenlemeler: Resmi Gazete’de yayımlandı!

Yönetmelikle, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, ergoterapist, fizyoterapist, hemşire ve eş değer sağlık memuru, klinik psikolog, odyolog ile podologlar, "sağlık meslek hizmet birimi" adı altında serbest meslek faaliyetinde bulunabilecek. Bu birimler, Sağlık Bakanlığı’ndan alınacak ruhsatla faaliyet gösterecek. Ayrıca, halihazırda serbest meslek icra eden ebe, hemşire ve toplum sağlığı mezunu sağlık memurlarına, ebeler ve hemşireliğe eş değer sağlık memurları da eklendi.

BİRLİKTE ÇALIŞMA VE İSTİHDAM FIRSATLARI

Yeni düzenlemeye göre, aynı meslek unvanına sahip en fazla üç sağlık çalışanı bir araya gelerek müşterek bir sağlık meslek hizmet birimi açabilecek. Her bir sağlık meslek mensubu için ayrı ruhsat düzenlenecek. Bu birimlerin açılmasıyla yalnızca ilgili meslek grupları için değil, aynı zamanda fizyoterapi teknikeri, psikolog, odyometri teknikeri, ergoterapi teknikeri gibi destek personeli ile sekreter ve temizlik görevlisi gibi alanlarda da yeni iş imkanları doğacak.

YETKİ SINIRLARI VE TIBBİ UYGULAMA YASAĞI

Sağlık meslek hizmet birimlerinde sadece mesleki yetkinlik çerçevesinde hizmet sunulabilecek. Hekim tarafından tanı konulmuş hastalara, tedavi planı veya reçete doğrultusunda işlem yapılabilecek. Yetki dışı tıbbi uygulamalar, ilaç, tıbbi malzeme, kozmetik ürün veya gıda takviyesi satışı kesinlikle yasak olacak.

SAĞLIK HİZMETLERİ HASTANELERDE SINIRLI KALMAYACAK

Bu düzenleme ile sağlık hizmetleri hastanelerle sınırlı kalmayacak; toplum temelli ve bireysel ihtiyaçlara yönelik olarak genişleyecek. Kamu kuruluşları dışında özel sağlık hizmeti almak isteyenlerin talepleri karşılanırken, sağlık kurumlarındaki hasta yoğunluğu ve bekleme sürelerinin azalması öngörülüyor.

STANDARTLAR VE DENETİM MEKANİZMASI

Sağlık meslek hizmet birimleri, gerekli donanımlara sahip olacak ve verilen hizmetler kayıt altına alınacak. Sağlık çalışanları, her işlem öncesi hastaları bilgilendirmek ve onaylarını almakla yükümlü olacak. Hasta haklarının korunması için talep, şikayet ve öneri kanalları açık tutulacak. Birimlerde "T.C. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ALO 184" ibaresiyle entegre karekod uygulaması zorunlu hale getirilecek.

TABELA VE DENETİM ŞARTLARI

Birimlerin tabelalarında "özel sağlık meslek hizmet birimi" ifadesi yer alacak. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan bu birimler, düzenli olarak denetlenecek. Tıbbi uygulamaların mevzuata uygunluğunu değerlendirmek üzere, bakanlığa bağlı sağlık kuruluşları ve üniversitelerden uzmanların yer aldığı en az üç kişilik denetim komisyonları kurulacak. Bu komisyonlar, sağlık meslek mensuplarının faaliyetlerini titizlikle düzenli olarak inceleyecek. Uygulamaların mevzuata uygunluğunu değerlendirecek.