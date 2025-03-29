HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sağlık çalışanlarına yeni düzenlemeler: Resmi Gazete’de yayımlandı!

Sağlık çalışanlarına yeni düzenlemeler: Resmi Gazete’de yayımlandı!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
29.03.2025 09:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir, etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını hedefleyen bu düzenleme, sağlık çalışanlarına mesleklerini serbestçe icra etme imkanı tanıyor. Detaylar haberimizde...

Sağlık çalışanlarına yeni düzenlemeler: Resmi Gazete’de yayımlandı!

Yönetmelikle, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, ergoterapist, fizyoterapist, hemşire ve eş değer sağlık memuru, klinik psikolog, odyolog ile podologlar, "sağlık meslek hizmet birimi" adı altında serbest meslek faaliyetinde bulunabilecek. Bu birimler, Sağlık Bakanlığı’ndan alınacak ruhsatla faaliyet gösterecek. Ayrıca, halihazırda serbest meslek icra eden ebe, hemşire ve toplum sağlığı mezunu sağlık memurlarına, ebeler ve hemşireliğe eş değer sağlık memurları da eklendi.

thumbs_b_c_2b2b2b68973d4147c3e3108ca7ae512e

BİRLİKTE ÇALIŞMA VE İSTİHDAM FIRSATLARI

Yeni düzenlemeye göre, aynı meslek unvanına sahip en fazla üç sağlık çalışanı bir araya gelerek müşterek bir sağlık meslek hizmet birimi açabilecek. Her bir sağlık meslek mensubu için ayrı ruhsat düzenlenecek. Bu birimlerin açılmasıyla yalnızca ilgili meslek grupları için değil, aynı zamanda fizyoterapi teknikeri, psikolog, odyometri teknikeri, ergoterapi teknikeri gibi destek personeli ile sekreter ve temizlik görevlisi gibi alanlarda da yeni iş imkanları doğacak.

3261195

YETKİ SINIRLARI VE TIBBİ UYGULAMA YASAĞI

Sağlık meslek hizmet birimlerinde sadece mesleki yetkinlik çerçevesinde hizmet sunulabilecek. Hekim tarafından tanı konulmuş hastalara, tedavi planı veya reçete doğrultusunda işlem yapılabilecek. Yetki dışı tıbbi uygulamalar, ilaç, tıbbi malzeme, kozmetik ürün veya gıda takviyesi satışı kesinlikle yasak olacak.

thumbs_b_c_b655c4a9cb9968eacb44acf041d9e306

SAĞLIK HİZMETLERİ HASTANELERDE SINIRLI KALMAYACAK

Bu düzenleme ile sağlık hizmetleri hastanelerle sınırlı kalmayacak; toplum temelli ve bireysel ihtiyaçlara yönelik olarak genişleyecek. Kamu kuruluşları dışında özel sağlık hizmeti almak isteyenlerin talepleri karşılanırken, sağlık kurumlarındaki hasta yoğunluğu ve bekleme sürelerinin azalması öngörülüyor.

STANDARTLAR VE DENETİM MEKANİZMASI

Sağlık meslek hizmet birimleri, gerekli donanımlara sahip olacak ve verilen hizmetler kayıt altına alınacak. Sağlık çalışanları, her işlem öncesi hastaları bilgilendirmek ve onaylarını almakla yükümlü olacak. Hasta haklarının korunması için talep, şikayet ve öneri kanalları açık tutulacak. Birimlerde "T.C. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ALO 184" ibaresiyle entegre karekod uygulaması zorunlu hale getirilecek.

thumbs_b_c_9d320018ba9eb58c1d24aa82ef8e5a12

TABELA VE DENETİM ŞARTLARI

Birimlerin tabelalarında "özel sağlık meslek hizmet birimi" ifadesi yer alacak. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan bu birimler, düzenli olarak denetlenecek. Tıbbi uygulamaların mevzuata uygunluğunu değerlendirmek üzere, bakanlığa bağlı sağlık kuruluşları ve üniversitelerden uzmanların yer aldığı en az üç kişilik denetim komisyonları kurulacak. Bu komisyonlar, sağlık meslek mensuplarının faaliyetlerini titizlikle düzenli olarak inceleyecek. Uygulamaların mevzuata uygunluğunu değerlendirecek.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Yer: Avcılar... Film gibi olay! Çalıştığı şirkete ait 8 milyonu bankadan çekti: Başına gelmeyen kalmadı!Yer: Avcılar... Film gibi olay! Çalıştığı şirkete ait 8 milyonu bankadan çekti: Başına gelmeyen kalmadı!
Karaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıKaraman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Doktor Fizyoterapist Psikolog Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 Temmuz 2025'e dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

1 Temmuz 2025'e dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

"Genç kaleciyi yaktılar!" dedi, sert sözlerle yüklendi

"Genç kaleciyi yaktılar!" dedi, sert sözlerle yüklendi

Myanmar'daki depremlerde ölü sayısı bini aştı

Myanmar'daki depremlerde ölü sayısı bini aştı

Rümeysa Öztürk kararı: Sınır dışı edilmesi geçici olarak durduruldu

Rümeysa Öztürk kararı: Sınır dışı edilmesi geçici olarak durduruldu

Milör'ün ardından AK Partili Varank'a soruşturma

Milör'ün ardından AK Partili Varank'a soruşturma

İstihbarat raporu ortaya koydu! "Rusya bir NATO ülkesine saldıracak"

İstihbarat raporu ortaya koydu! "Rusya bir NATO ülkesine saldıracak"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.