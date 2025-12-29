Sağlık ocağının deposunda yangın paniği

Olay, Ereğli ilçe merkezinde bulunan 2 No’lu Sağlık Ocağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sağlık merkezinin depo bölümünde bulunan atık karton ve plastik malzemeler henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Depodan yükselen dumanları fark eden çevredeki pazar esnafı ve vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Maddi hasar oluştu Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, sağlık ocağının deposunda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat başlattı.

