Sağlık raporu nedir, nereden alınır?

Kişilerin çeşitli nedenlerden ötürü sağlık durumlarını raporlaması gerekebilir. Bazı kurumlar ve kuruluşlar özel sektör ya da devlete ait bir kurum olması fark etmeksizin geçerli gerekçelerle kişilerden sağlık durumlarını ispatlayan belgeler talep edebilirler.

Ferhan Petek

Sağlık raporu, genel olarak işe girerken, bir proje için, okul ya da iş yerleri gibi farklı kurum ve kuruluşlar tarafından kişilerden talep edilebilir. Kişilerin sağlık durumlarının beyan edilmesi, yapacakları iş ya da dahil olacakları çeşitli durumlar için gerekli olabileceği için sağlık raporu ile sağlık durumlarının belgelemek durumunda olurlar.

Sağlık raporu nedir, neden gereklidir?

En basit tanımı ile sağlık raporu, kişilerin sağlık durumlarının değerlendirildiği çeşitli sağlık hizmetleri için kullanılan resmi bir belgedir. Genel olarak sağlık raporu belli bir amaç doğrultusunda talep edilir ve alınır. Kişilerin psikolojik ya da fizyolojik sağlık durumlarını içeren sağlık raporları sahip olduğu kişinin sağlık durumunu belgelemesine yarar.

Bir kişinin sağlık durumunu belgeleyen ve resmi olarak kabul gören bir belge olan sağlık raporu, genel olarak bir sağlık kurumundan ya da doktordan temin edilir. Talep üzerine oluşturulan sağlık raporu almak için alma nedenine göre çeşitli tutarların ödenmesi de gerekmektedir. Farklı sağlık raporu çeşitlileri farklı tutarla ücretlendirilmiştir ve talep edilen duruma göre değerlendirilir.

Sağlık raporu nereden alınır?

Özellikle çalışmak, sportif işlemler, ehliyet almak, kimlik değişimi, silah almak, evlenmek gibi resmi işlemlerde istenen sağlık raporu çeşitleri talep edilen kuruma teslim edilmek üzere bir sağlık kurumundan ya da aile hekiminden temin edilebilir. Çeşitli sağlık kurumlarından alınan sağlık raporunun alınabildiği kurumlar şunlardır:

  • Aile hekiminden sağlık raporu alınabilir. Daha kapsamlı testler gerekmiyor ve istenmiyorsa genel sağlık durumunu gösteren basit sağlık raporları aile hekimleri tarafından yapılan muayenelerin ardından verilebilir.
  • Özel hastanelerden ve polikliniklerden sağlık raporu alabilmek de mümkün olabilmektedir. Ücretli olarak alınabilen sağlık raporları kısa süre içinde bu kurumlardan da alınabilir.
  • Devlet hastanelerinden sağlık raporu alınabilir. Genel olarak Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında olan sağlık raporları devlet hastanelerinden daha düşük ücretler karşılığında da alınabilmektedir.
