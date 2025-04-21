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Sağlık-Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan'dan güç birliği çağrısı!

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sendikal birlik ve beraberlik vurgusu yaparak tüm sendikalara çağrıda bulundu. “Gelin birlik olalım. Sağlık-Sen'in etrafında toplanalım. Taleplerinizi bize iletin. Bu noktada atacağınız her adımda kapımız size sonuna kadar açık,” diyen Doğan, Konya’da düzenlenen 8’inci Dönem Toplu Sözleşme ve Yerel Saha Sorunları Çalıştayı’na katılarak önemli mesajlar verdi. Doğan’a Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu da eşlik etti.

Sağlık-Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan'dan güç birliği çağrısı!

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, tüm sendikalara çağrı yaparak, “Gelin birlik olalım. Sağlık-Sen'in etrafında toplanalım. Taleplerinizi bize iletin. Bu noktada atacağınız her adımda kapımız size sonuna kadar açık” dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Konya şubeleri tarafından düzenlenen 8’inci Dönem Toplu Sözleşme ve Yerel Saha Sorunları Çalıştayı’na katıldı.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, 8’inci Dönem Toplu Sözleşme süreci yaklaşırken sağlık ve sosyal hizmet alanındaki sendikalara çağrıda bulundu.

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"SAĞLIK-SEN'İN ETRAFINDA TOPLANALIM"

Sağlık-Sen'in 275 bini aşan üye sayısıyla 17 yıldır yetkili sendika olduğunu söyleyen Doğan, “Tüm sendikalara sesleniyorum. Gelin birlik olalım. Sağlık-Sen'in etrafında toplanalım. Hekimin, hemşirenin, ebenin, tıbbi sekreterin, 112 çalışanının, sosyal hizmet uzmanının ekonomik ve özlük haklarını birlikte artıralım. Çünkü Sağlık-Sen girdiği her Toplu Sözleşmeden başarıyla çıktı. İdeolojiyi, görüşleri bir kenara bırakalım. Taleplerinizi bize iletin. Bu noktada atacağınız her adımda kapımız size sonuna kadar açık” ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık-Sen sendika
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