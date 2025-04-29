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Sağlık turizminde yeni dönem: Yönetmelik detayları Resmi Gazete'de yayımlandı...

Sağlık turizmi alanında önemli değişiklikler içeren “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik”, 26 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte, sağlık turizmi faaliyetleri daha sıkı denetim altına alınırken, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik birçok yeni uygulama da hayata geçirildi. Detaylar haberimizde...

Sağlık turizminde yeni dönem: Yönetmelik detayları Resmi Gazete'de yayımlandı...

Yeni yönetmelikle birlikte sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların HealthTürkiye portalı ile entegre çalışmaları zorunlu hale getirildi. Sunulan hizmetler portal üzerinden takip edilebilecek, hastalar da aldıkları hizmetleri sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

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"KOMPLİKASYON SİGORTASI YAPTIRILMASI MECBURİ HALE GELDİ"

Sağlık turizmi kapsamında ameliyathane ortamında gerçekleştirilecek cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası yaptırılması mecburi hale geldi. USHAŞ, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren sağlık tesisleri ve aracı kuruluşları uluslararası platformlarda aktif olarak destekleyeceği belirtilirken sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, sağlık turizminde hizmet kalitesini artırmak amacıyla sunulan hizmetlerin takibini yapacak sorumlu personel belirleyeceği açıklandı.

YENİ YÖNETMELİKTE ALINAN KARARLAR

Yeni yönetmelikle birlikte, sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek aracı kuruluşlara yetki belgesi, ilgili kanun hükmü uyarınca, USHAŞ tarafından verileceği ayrıca, aracı kuruluşların sunduğu hizmetler USHAŞ tarafından düzenli olarak izleneceği ve raporlanacağı öğrenildi.

Sağlık tesislerine, sağlık turistlerine de uzaktan sağlık hizmetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde sunabilme olanağı tanınan yönetmelikte, uzaktan sağlık hizmeti sunan sağlık tesisleri bunu HealthTürkiye portalı üzerinden ilan edecek. Ayrıca sağlık tesislerinin Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından oluşturulan uluslararası geçerliliğe sahip akreditasyon ve sertifikalara sahip olması şart koşuldu. Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’nin geçerliliği, HealthTürkiye Performans Kriterleri ile ilişkilendirilen yönetmelikte, bu kriterler hasta memnuniyeti, hasta şikayetleri, cevap verme süresi, randevu bekleme süresi ile ciro ve finansal performans şeklinde sıralanarak hizmetin kalitesine artmasının amaçlandığı açıklandı.

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Tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, hasta şikayet oranları ve memnuniyet anketleri üzerinden Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarca belirlenen yöntemlerle düzenli olarak değerlendirileceği ve bu değerlendirmeler, sağlıkta hizmet kalitesinin artırılabilmesi ve sürdürülebilmesi için sektöre öz değerlendirme olanağı olacağı bildirildi.

Yönetmelikte, sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların, yabancı dil seçeneği olan internet sitesi oluşturmaları ve birimlerinde en az bir yabancı dil bilen personel bulundurmaları zorunlu hale getirildi. Aracı kuruluşların ayrıca, 7/24 hizmet verecek şekilde en az iki yabancı dilde çağrı merkezi hizmeti sunacağı açıklandı. Ayrıca mevcut Sağlık Turizmi Yetki Belgeli sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların yönetmelik hükümlerine altı ay içinde uyum sağlamaları, komplikasyon sigortasını 2025 sonuna kadar, akreditasyon ve sertifikalarını ise 2026 sonuna kadar tamamlamaları kararlaştırıldı.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Turizm sağlık turizmi
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