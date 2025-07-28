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Sağlıklı bireyleri de tehdit ediyor! Beyin kanaması ve kalp krizi riski: Uzmanlar tehlikeye karşı uyardı...

Son günlerde artan hava sıcaklıkları, sağlık açısından ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıkların yalnızca kronik hastalığı olan bireyler için değil, sağlıklı kişiler için de tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Sıcak çarpmasının, su ve elektrolit kaybına bağlı olarak beyin kanaması, kalp krizi gibi hayati sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, yeterli sıvı alımının ve güneşten korunmanın önemine dikkat çekiyor.

Sağlıklı bireyleri de tehdit ediyor! Beyin kanaması ve kalp krizi riski: Uzmanlar tehlikeye karşı uyardı...

Hava sıcaklıklarının arttığı son günlerde uyarılarda bulunan uzmanlar, sıcak çarpmasının sağlıklı kişilerde de beyin kanaması, kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olabileceğini aktardı.

Sağlıklı bireyleri de tehdit ediyor! Beyin kanaması ve kalp krizi riski: Uzmanlar tehlikeye karşı uyardı... 1

"SAĞLIKLI KİŞİLERİ BİLE ETKİLER"

Yaz havalarının getirdiği sıcak havalar nedeniyle sıcak çarpması konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, "Aşırı sıcaklarda vücutta sıvı kaybı arttığı ve elektrolit dengesi bozulduğu için su tüketimi artırılmalıdır. Sağlıklı kişileri bile etkileyen sıcak çarpması, beyin kanaması, kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olabilen aşırı sıcaklar, hipertansiyon, diyabet ve kalp hastaları için daha büyük risk oluşturmaktadır."

Sağlıklı bireyleri de tehdit ediyor! Beyin kanaması ve kalp krizi riski: Uzmanlar tehlikeye karşı uyardı... 2

11.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA DİKKAT!

Uzmanlar, "Bu nedenle mümkünse 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamak, çıkanların ise gölgede kalmaya özen göstermeleri gerekir. Şapka takmak, el, yüz, ense ve kolları su ile serinletmek gerekir. Eve gidince vücut ısısını dengelemek için ılık bir duşta faydalı olacaktır."

Sağlıklı bireyleri de tehdit ediyor! Beyin kanaması ve kalp krizi riski: Uzmanlar tehlikeye karşı uyardı... 3

SIVI KAYBI RİSKİ

Uzmanlar, "Aşırı sıcaklarda vücutta sıvı kaybı arttığı ve elektrolit dengesi bozulduğu için su tüketimi artırılmalıdır. Sıvı kısıtlaması gerektiren bir hastalık yok ise günde 2 buçuk litre su tüketmek gerekir" dedi.

Suyun sıcak havalarda hayati önem taşıdığını kaydeden uzmanlar, her gün en az 2-2,5 litre sıvı tüketilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Sağlıklı bireyleri de tehdit ediyor! Beyin kanaması ve kalp krizi riski: Uzmanlar tehlikeye karşı uyardı... 4

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
beyin kanaması kalp krizi sıcak çarpması yaz ayları
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