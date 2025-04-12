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Sağlıklı hayat için ilk adım: Kırklareli'nde 'Saha Projesi' başladı!

Kırklareli'nde, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Sağlıklı Hayat İçin Saha’dayız" projesinin ilk dersi gerçekleştirildi. Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Projesi çerçevesinde, bireylerin sağlık okuryazarlığını artırmak, sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanabilmelerini sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak eğitim başladı. Proje, Kırklareli’de de ilk dersin yapılmasıyla birlikte katılımcılara sağlık bilinci kazandırmayı hedefliyor.

Sağlıklı hayat için ilk adım: Kırklareli'nde 'Saha Projesi' başladı!

Kırklareli’nde Sağlık Bakanlığınca "Sağlıklı Hayat İçin Saha’dayız" sloganıyla yürütülen projenin ilk dersi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Projesi kapsamında, bireylerin sağlık okuryazarlığını artırmak, sağlık hizmetlerinden etkin yararlanmasını sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak ilk eğitim dersi gerçekleşti.

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İlk ders, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun çevrim içi açılış konuşması ile başladı.

Kırklareli Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi koordinasyonunda yürütülen eğitim programına Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Aylin Can ve ekibi, 18 kursiyerin katılımı katıldı.

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Eğitim ile vatandaşların sağlık konularında bilinç düzeylerinin artırılması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması, kronik hastalıklardan korunma, kanser taramaları, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık sağlanması ve aile hekimliği sisteminin güçlendirilmesi hedeflenmekte. Eğitim süresince katılımcılara yaşam tarzı değişiklikleri konusunda danışmanlık hizmeti sunulacak, gerekli durumlarda destek mekanizmaları devreye alınarak sağlık hizmetlerine erişimde kaçırılan fırsatların telafisi sağlanacaktır.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Kırklareli
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