Sağlıklı Hayat Merkezlerine yoğun ilgi: Hedef 100 yeni merkez! Halk Sağlığı Genel Müdürü açıkladı: "Bu yıl ekstra 1,5 milyon kişi başvurdu"

Sağlık Bakanlığı, '3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nı yurt genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

"OBEZİTEYLE MÜCADELE VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KONUSUNDA YOL ALIYORUZ"

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, söz konusu tarihler arasında sağlık bilincini artırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirileceğini belirterek, "Bu hafta birinci basamak sağlık hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmetlerini, aile hekimliklerimizi ve sağlıklı hayat merkezlerimizi tanıtmayı, aile hekimlerimizle vatandaşlarımız arasındaki bağı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sağlıklı hayat merkezlerimizin sayısı ciddi manada arttı. Şu anda SHM sayımız 320; hedefimiz ise bu yıl içerisinde 1000 aile hekimliği ve 100 sağlıklı hayat merkezi açmak. Aile hekimliklerimizi güçlendirerek, sağlıklı hayat merkezlerimizi güçlendirerek ve en önemli projelerimiz olan sigarayla mücadele, obeziteyle mücadele ve bağımlılıkla mücadele konusunda yol alıyoruz" diye konuştu.

"MOBİL SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİMİZ HİZMETE BAŞLAYACAK"

Doç. Dr. Demirkol, hafta boyunca her gün farklı bir temanın ele alınacağını belirterek, "3 Eylül Çarşamba günü 'Nefesiniz Dumansız, Hayatınız Sağlıklı Olsun' projesiyle 'Mobil Sigara Bırakma' polikliniklerimizi kafe ve sokaklarda, sigara içilen mekanlara çok yakın yerlerde park edeceğiz. Mobil sağlık aracımız ve içinde sigara bırakma polikliniğinde görevli sertifikalı hekimimizle poliklinik hizmetimiz başlayacak. Bu kapsamda, 3 Eylül'ü 'Dumansız Türkiye' yolunda büyük bir hareket ve adım olarak görüyoruz. 4 Eylül'de 'Kanserde erken teşhis hayat kurtarır' diyoruz. Ücretsiz kanser taramamızı hem rahim ağzı kanserinde hem kalın bağırsak kanserinde hem de meme kanserinde vatandaşlarımızın hizmetine sürekli sunuyoruz. Bu kapsamda Kanser Tarama Merkezi (KETEM), sağlıklı hayat merkezlerimizi ve ücretsiz kanser taramalarımızı bir kez daha hatırlatıyoruz. Taramaya ilişkin 40 milyona yakın SMS'i 15 milyona yakın vatandaşımıza attık. KETEM'lere başvuru sayımız arttı" ifadelerini kullandı.

"BAŞVURU 2 KAT ARTTI"

5 Eylül'de ise sağlıklı hayat merkezlerine dikkat çekileceğini ifade eden Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, şöyle konuştu:"Sağlıklı hayata merhaba' sloganımızla SHM'lerimizi tanıtıyoruz. 320’ye yaklaşmış sağlıklı hayat merkezimizle 81 ilde, ilçelerimizde vatandaşlarımıza, içinde fizyoterapist olan, diyetisyeni olan, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci olan, hekimi olan, sigara bırakma polikliniği olan, psikologlarımızın içinde olduğu, ücretsiz hizmetlerin sunulduğu sağlıklı hayat merkezlerimizle vatandaşlarımızı bir kez daha buluşturmak istiyoruz. Sağlıklı hayat merkezlerine başvurularımız neredeyse 2 kat arttı. 10 Mayıs-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 'İdeal boy kilonu öğren sağlıklı yaşa' kampanyası kapsamında, Türkiye'de 81 ilde 10 milyon vatandaşımızı taradık ve 10 milyon vatandaşımızdan her 3 vatandaşımızın 2’si normal kilonun üstünde çıktı. Her 4 vatandaşımızın 1'i obez çıktı. Bu kapsamda hem diyetisyenlerimize hem de fizyoterapistlerimize toplamda ekstra 1,5 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu büyük bir rakam. Biz artık istiyoruz ki normallerimizi bilelim, normalüstü rakamlarımızı bilelim. Bu vesileyle sağlıklı hayat merkezlerimizin yerlerini vatandaşlarımıza öğretmiş olduk ve sağlık okuryazarlığını artırdık."Doç. Dr. Demirkol, haftanın diğer günlerinde ise dijital bağımlılık mücadele, hareketli yaşam, aile hekimliği konularının ele alınacağını söyledi.

