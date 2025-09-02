HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Sağlıklı Hayat Merkezlerine yoğun ilgi: Hedef 100 yeni merkez! Halk Sağlığı Genel Müdürü açıkladı: "Bu yıl ekstra 1,5 milyon kişi başvurdu"

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezlerine (SHM) yapılan başvurularda büyük artış yaşandığını açıkladı. SHM’lerde görev yapan diyetisyen ve fizyoterapistlere toplamda 1,5 milyon vatandaşın başvurduğunu belirten Demirkol, "Şu anda 320 olan SHM sayımızı, bu yıl içinde 1000 yeni aile hekimliği birimi ve 100 yeni merkezle artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Sağlıklı Hayat Merkezlerine yoğun ilgi: Hedef 100 yeni merkez! Halk Sağlığı Genel Müdürü açıkladı: "Bu yıl ekstra 1,5 milyon kişi başvurdu"

Sağlık Bakanlığı, '3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nı yurt genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Sağlıklı Hayat Merkezlerine yoğun ilgi: Hedef 100 yeni merkez! Halk Sağlığı Genel Müdürü açıkladı: "Bu yıl ekstra 1,5 milyon kişi başvurdu" 1

"OBEZİTEYLE MÜCADELE VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KONUSUNDA YOL ALIYORUZ"

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, söz konusu tarihler arasında sağlık bilincini artırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirileceğini belirterek, "Bu hafta birinci basamak sağlık hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmetlerini, aile hekimliklerimizi ve sağlıklı hayat merkezlerimizi tanıtmayı, aile hekimlerimizle vatandaşlarımız arasındaki bağı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sağlıklı hayat merkezlerimizin sayısı ciddi manada arttı. Şu anda SHM sayımız 320; hedefimiz ise bu yıl içerisinde 1000 aile hekimliği ve 100 sağlıklı hayat merkezi açmak. Aile hekimliklerimizi güçlendirerek, sağlıklı hayat merkezlerimizi güçlendirerek ve en önemli projelerimiz olan sigarayla mücadele, obeziteyle mücadele ve bağımlılıkla mücadele konusunda yol alıyoruz" diye konuştu.

Sağlıklı Hayat Merkezlerine yoğun ilgi: Hedef 100 yeni merkez! Halk Sağlığı Genel Müdürü açıkladı: "Bu yıl ekstra 1,5 milyon kişi başvurdu" 2

"MOBİL SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİMİZ HİZMETE BAŞLAYACAK"

Doç. Dr. Demirkol, hafta boyunca her gün farklı bir temanın ele alınacağını belirterek, "3 Eylül Çarşamba günü 'Nefesiniz Dumansız, Hayatınız Sağlıklı Olsun' projesiyle 'Mobil Sigara Bırakma' polikliniklerimizi kafe ve sokaklarda, sigara içilen mekanlara çok yakın yerlerde park edeceğiz. Mobil sağlık aracımız ve içinde sigara bırakma polikliniğinde görevli sertifikalı hekimimizle poliklinik hizmetimiz başlayacak. Bu kapsamda, 3 Eylül'ü 'Dumansız Türkiye' yolunda büyük bir hareket ve adım olarak görüyoruz. 4 Eylül'de 'Kanserde erken teşhis hayat kurtarır' diyoruz. Ücretsiz kanser taramamızı hem rahim ağzı kanserinde hem kalın bağırsak kanserinde hem de meme kanserinde vatandaşlarımızın hizmetine sürekli sunuyoruz. Bu kapsamda Kanser Tarama Merkezi (KETEM), sağlıklı hayat merkezlerimizi ve ücretsiz kanser taramalarımızı bir kez daha hatırlatıyoruz. Taramaya ilişkin 40 milyona yakın SMS'i 15 milyona yakın vatandaşımıza attık. KETEM'lere başvuru sayımız arttı" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı Hayat Merkezlerine yoğun ilgi: Hedef 100 yeni merkez! Halk Sağlığı Genel Müdürü açıkladı: "Bu yıl ekstra 1,5 milyon kişi başvurdu" 3

"BAŞVURU 2 KAT ARTTI"

5 Eylül'de ise sağlıklı hayat merkezlerine dikkat çekileceğini ifade eden Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, şöyle konuştu:"Sağlıklı hayata merhaba' sloganımızla SHM'lerimizi tanıtıyoruz. 320’ye yaklaşmış sağlıklı hayat merkezimizle 81 ilde, ilçelerimizde vatandaşlarımıza, içinde fizyoterapist olan, diyetisyeni olan, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci olan, hekimi olan, sigara bırakma polikliniği olan, psikologlarımızın içinde olduğu, ücretsiz hizmetlerin sunulduğu sağlıklı hayat merkezlerimizle vatandaşlarımızı bir kez daha buluşturmak istiyoruz. Sağlıklı hayat merkezlerine başvurularımız neredeyse 2 kat arttı. 10 Mayıs-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 'İdeal boy kilonu öğren sağlıklı yaşa' kampanyası kapsamında, Türkiye'de 81 ilde 10 milyon vatandaşımızı taradık ve 10 milyon vatandaşımızdan her 3 vatandaşımızın 2’si normal kilonun üstünde çıktı. Her 4 vatandaşımızın 1'i obez çıktı. Bu kapsamda hem diyetisyenlerimize hem de fizyoterapistlerimize toplamda ekstra 1,5 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu büyük bir rakam. Biz artık istiyoruz ki normallerimizi bilelim, normalüstü rakamlarımızı bilelim. Bu vesileyle sağlıklı hayat merkezlerimizin yerlerini vatandaşlarımıza öğretmiş olduk ve sağlık okuryazarlığını artırdık."Doç. Dr. Demirkol, haftanın diğer günlerinde ise dijital bağımlılık mücadele, hareketli yaşam, aile hekimliği konularının ele alınacağını söyledi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Armağan’a tarihçi Meydan’dan sert yanıt: “Zavallı Atatürk düşmanı" Armağan’a tarihçi Meydan’dan sert yanıt: “Zavallı Atatürk düşmanı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e yanıtCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e yanıt

Anahtar Kelimeler:
obezite Sağlık Bakanlığı sigara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlkay Gündoğan, Galatasaray'için yola çıktı! Geliş saati...

İlkay Gündoğan, Galatasaray'için yola çıktı! Geliş saati...

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e yanıt

Herkes şaşkınlıkla izledi! Dört cinayet işleyip bir de kulak kesmiş

Herkes şaşkınlıkla izledi! Dört cinayet işleyip bir de kulak kesmiş

Evlilik yıl dönümü cehenneme döndü!

Evlilik yıl dönümü cehenneme döndü!

Türkiye'nin konuştuğu doktordan yeni fotoğraf tartışma yarattı

Türkiye'nin konuştuğu doktordan yeni fotoğraf tartışma yarattı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.