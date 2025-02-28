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"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı ile aile hekimleri 16 milyon tarama yaptı…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
28.02.2025 15:41
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Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin 1 Kasım 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 16 milyon 220 bin 598 taramanın, Türkiye'nin sağlık sistemine büyük katkı sağladığını açıkladı. Bakanlık, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında, aile hekimlerinin koruyucu sağlık hizmetlerini titizlikle yürütmeye devam ettiğini belirtti. Detaylar haberimizde…

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı ile aile hekimleri 16 milyon tarama yaptı…

Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin 1 Kasım 2024 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında 16 milyon 220 bin 598 tarama gerçekleştirdiğini açıkladı.

1 MİLYON 573 BİN 769 KİŞİYE TANI KOYDUK

Sağlık Bakanlığı, taramaların halk sağlığı açısından ne denli önemli olduğunu vurguladı. Yapılan taramalar, vatandaşların şeker, tansiyon, kalp hastalıkları ve obezite gibi kronik rahatsızlıklara karşı erken teşhis alabilmelerini sağlarken, 1 milyon 573 bin 769 kişiye ilk kez tanı konularak gerekli tedavi süreçlerine yönlendirmeler yapılmış oldu.

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"SAĞLIKLI TÜRKİYE YÜZYILI"

Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı çerçevesinde koruyucu sağlık hizmetlerinin titizlikle yürütüldüğü söylendi.
Bu süreçte, hastalık teşhisi konmayan bireyler de sağlık danışmanlığı alarak sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirildiler. Aile hekimlerinin, sağlık hizmetleri ile vatandaşların hastalıkların komplikasyonları gelişmeden müdahale edilmesi, tedaviye başlanması ve sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine yönelik büyük bir rol üstlendikleri ifade edildi.

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Bakanlık, taramalarla sadece hastalıkları tespit etmekle kalmayıp, aynı zamanda toplumsal sağlık bilincini artırarak, vatandaşların sağlıklı kalmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

“KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİMİZ İLE VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIKLI KALMALARINI İSTİYORUZ”

"1 milyon 573 bin 769 vatandaşımıza ilk kez tanı konuldu ve gerekli yönlendirmeleri yapıldı. Vatandaşlarımız erken teşhis sayesinde bu hastalıkların komplikasyonları devreye girmeden müdahale imkanına kavuştu ve tedavi almaya başladılar. Taramalarda hastalık teşhis edilmeyen vatandaşlarımız ise sağlık hizmeti danışmanlığı almış oldu, kronik rahatsızlıklara dair bilgilendirildi. Koruyucu sağlık hizmetlerimiz ile vatandaşlarımızın sağlıklı kalmaları için çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Aile hekimi Sağlık Bakanı hastalık sağlıklı teşhis
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